Jerdy Schouten is de nieuwe aanvoerder van PSV. Hij neemt daarmee de band over van de momenteel clubloze Luuk de Jong. Schouten vindt het een mooie waardering dat hij de nieuwe captain van de regerend landskampioen is. "Ik zou niet snel ruzie zoeken met de trainer, maar ik ga niet ineens een andere mening hebben omdat hij dat wil."

In de oefenwedstrijd tegen Athletic Bilbao won PSV met 2-1. Het was voor Schouten zijn eerste duel als échte aanvoerder. "Ik probeer juist mezelf te zijn, maar het is wel extra speciaal om nu de aanvoerder van PSV te zijn", steekt Schouten op de persconferentie van wal. "Het is natuurlijk hartstikke mooi. Een klassiek antwoord, hè", grapt de 28-jarige middenvelder.

Logische keuze voor Schouten

Peter Bosz had Schouten al geruime tijd in de smiezen als nieuwe aanvoerder. "Luuk de Jong is er niet meer, want dan was hij gewoon de eerste aanvoerder geworden. Toen moesten we op zoek naar een nieuwe en toen was de staf het allemaal eens: 'Jerdy komt het meest in aanmerking voor de band'. Hij is iemand die verantwoordelijkheid pakt binnen en buiten het veld, heeft ervaring en gaat nu zijn derde jaar bij PSV in. Hij moest alleen zelf willen, maar dat wilde die heel graag." En wat als De Jong alsnog terugkeert? "Daar heb ik niet over nagedacht, omdat ik daar niet vanuit ga."

De 34-jarige aanvalsleider heeft zelf ook gereageerd op het afstaan van de aanvoerdersband. "Luuk heeft me net een berichtje gestuurd met een felicitatie", liet zijn opvolger weten. "Ik heb natuurlijk veel geleerd, maar ik word niet Luuk de Jong 2.0. Ik ga mezelf niet eens anders gedragen en word zoals ik ben als persoon. Ik zou niet snel ruzie zoeken met de trainer, maar ik ga niet ineens een andere mening hebben. Het is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling."

Schouten weer helemaal terug

Schouten kwakkelde vorig seizoen met de nodige pijntjes en uiteindelijk moest er zelfs een operatie aan te pas komen. "Ik wil er niet te veel op terugkijken, maar vind het vooral fijn om weer meters te kunnen maken. Dat heb ik al een tijdje niet meer kunnen doen", besluit Schouten na de oefenzege op de Spanjaarden.

Bosz is blij met de 'terugkeer' van zijn controleur. "Het is een heel groot contrast met vorig jaar, toen hij constant last had van zijn knie. Daaraan zag je dat hij niet optimaal kan renderen. Je ziet nu meteen weer de Jerdy, zoals ik hem ken vanuit mijn eerste jaar met hem. Hij heeft bijna geen balverlies en speelt de bal altijd naar de juiste kleur", aldus Bosz.

Eerste grote test tegen Go Ahead Eagles

Voor PSV en Schouten wacht op zondag 3 augustus de eerste échte test. Dan speelt de regerend kampioen tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal. In het Philips Stadion wordt om 18.00 uur afgetrapt.