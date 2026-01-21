Woensdagavond wacht PSV een cruciale avond in de Champions League. Op bezoek bij Newcastle United moet de ploeg van Peter Bosz een resultaat boeken om zich te kwalificeren voor de tussenronde. De Eindhovenaren staan nog nét binnen de top 24, maar met slechts twee punten voorsprong op de nummer 25 is de marge flinterdun. Sportnieuws.nl duikt in de quoteringen van de bookmakers.

Newcastle United heeft na zes speelrondes in de Champions League tien punten verzameld en staat er op papier comfortabeler voor dan PSV. Toch is ook voor de ploeg van Eddie Howe de klus nog niet geklaard. Het verschil met de felbegeerde top acht, goed voor directe plaatsing voor de volgende ronde, bedraagt slechts twee punten. Met twee zeges ligt rechtstreekse kwalificatie nog altijd binnen handbereik. Een overwinning op PSV zou bovendien definitief zekerheid bieden voor een plek bij de eerste 24.

Vorm van beide ploegen

De vorm van Newcastle is echter wisselvallig. Na een sterke start van 2026 volgde uitschakeling tegen Manchester City in de League Cup en afgelopen weekend bleef de ploeg steken op een teleurstellende 0-0 tegen Wolverhampton Wanderers. De Engelse motor hapert, al blijft de individuele kwaliteit onmiskenbaar. PSV daarentegen verkeert nationaal in bloedvorm. Sinds de Europese nederlaag tegen Atlético Madrid won de ploeg zeven wedstrijden op rij. Toch is de Europese realiteit hard. Met acht punten is PSV allesbehalve veilig en met Bayern München als laatste tegenstander lijkt punten pakken in Newcastle cruciaal.

De bookmakers zien Newcastle United als duidelijke favoriet, vooral dankzij het thuisvoordeel op het kolkende St. James' Park. Een Eindhovense stunt wordt niet uitgesloten, maar wel als onwaarschijnlijk bestempeld.

Gokkantoor Zege Newcastle Gelijkspel Zege PSV TOTO 1.45 5.25 5.50 Unibet 1.50 5.10 6.40 Bet365 1.44 5.25 6.00

Bookmakers rekenen op goals

Wie naar de quoteringen kijkt, ziet één duidelijke trend: bookmakers verwachten doelpunten. PSV scoort vrijwel altijd, maar krijgt ze net zo makkelijk tegen. In zes van de laatste zeven wedstrijden incasseerde de ploeg minimaal één tegentreffer. De enige clean sheet was tegen amateurclub GVVV, wat weinig zegt over defensieve stabiliteit op Champions League-niveau. Newcastle kwam in de laatste twee wedstrijden niet tot scoren, maar beschikt met spelers als Gordon, Bruno Guimarães en Nick Woltemade over genoeg aanvallende wapens om PSV pijn te doen. Dat verklaart de lage odds voor 'beide teams scoren':

Gokkantoor Beide teams scoren Niet beide teams scoren TOTO 1.53 2.34 Unibet 1.49 2.55 Bet365 1.53 2.37

Historie van directe ontmoetingen

De onderlinge historie tussen Newcastle en PSV is beperkt en grotendeels verouderd. In 2010 troffen beide clubs elkaar nog in een vriendschappelijk duel, terwijl de laatste Europese ontmoeting dateert uit 2004. Toen was Newcastle in een tweeluik in de Europa League te sterk. In Champions League-verband heeft PSV betere herinneringen: in 1997 werd zowel thuis als uit gewonnen van de Engelsen.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.