PSV beleeft in eigen huis ongekende afgang tegen Telstar

Telstar heeft voor een gigantische stunt gezorgd in de VriendenLoterij Eredivisie door landskampioen PSV met 0-2 te verslaan op bezoek in het Philips Stadion. Tyrone Owusu en Patrick Brouwer waren trefzeker voor de Velsenaren.

De ploeg uit IJmuiden verloor de eerste twee competitiewedstrijden, maar wist een geweldige start te maken in het Philips Stadion. PSV-keeper Matej Kovar moest al in de eerste minuut van de wedstrijd in actie komen. Een schot van Telstar in de openingsfase ging net naast. Hierna leek PSV wakker geschud, waarna een paar kansen voor de thuisploeg volgden. Ismael Saibari wist net niet door de Telstar-verdediging te komen en kopballen van Guus Til en Ruben van Bommel leverden niks op.

Owusu kreeg alle tijd

Halverwege de eerste helft was het dan toch raak voor de Velsenaren. Vlak nadat er in de zeventiende minuut een applaus klonk voor de overleden Lisa (17) was het Owusu die de promovendus op voorsprong bracht onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman, de vader van Telstar-goalie Ronald Koeman jr.

De Eindhovenaren gaven de middenvelder alle ruimte om de bal rustig aan te nemen, een hoek uit te kiezen en vervolgens fraai af te werken. Sergiño Dest hoopte de Eindhovenaren vlak voor rust nog op gelijke hoogte te brengen, maar zijn poging strandde tevergeefs, waarna de promovendus met voorsprong de rust in ging.

Peter Bosz greep snoeihard in

De PSV-coach maakte korte metten de achterstand van de landskampioen. De coach paste drie wissels toe tijdens de rust. Onder andere Joey Veerman, die mogelijk eerdaags een transfer maakt, en Ricardo Pepi startten in het veld tijdens de tweede helft.

Dat mocht echter niet baten. Halverwege de tweede helft verdubbelde Patrick Brouwer de voorsprong van de ploeg van Anthony Correia. Niet veel later werden beide doelpuntenmakers gewisseld. Dion Malone en Dylan Mertens kwamen voor hen in de plaats. Vlak voor het tweede doelpunt hoopte Correia al te stunten door twee extra aanvallers - Milan Zonneveld en Kay Tejan - het veld in te brengen. Een aantal PSV-fans konden het spelbeeld niet langer aanzien en verlieten het Philips Stadion vroegtijdig.

