Lang leek Malik Tillman een belangrijk doelpunt te hebben gemaakt voor Erik ten Hag. De Amerikaan die deze zomer overkwam van PSV debuteerde met een goal voor Bayer Leverkusen. Genoeg voor de zege was het niet, want de middag eindigde rampzalig voor Ten Hag.

Leverkusen had mede dankzij Tillman een comfortabele voorsprong te pakken op bezoek in Bremen. Toen de thuisploeg rood kreeg, leken de eerste drie punten voor Ten Hag en zijn manschappen helemaal binnen. Isaac Schmidt scoorde een kwartier voor tijd echter de aansluitingstreffer en diep in blessuretijd viel de 3-3. Abdoul Coulibaly bezorgde Ten Hag een flinke kater.

Pijnlijk begin Ten Hag

Dat terwijl de competitie al zo slecht begon. Leverkusen verloor de openingswedstrijd met 1-2 van Hoffenheim. In de Duitse beker won Ten Hag nog wel, alleen was dat tegen een team dat enkele divisies lager speelt.

Tillman maakte zaterdag zijn debuut voor Bayer Leverkusen, waar hij al snel tot scoren kwam. Christian Kofane bracht de bal voor het doel. Via een verdediger van Werder Bremen belandde die bij Tillman, die volledig vrij stond. Hij had alle tijd om de bal met zijn borst aan te nemen en van dichtbij uit te halen met zijn linkerwreef. Het was de 0-2, al was het nog niet genoeg voor de zege.

PSV cashte flink met transfer Tillman

Tillman doorliep de volledige jeugdopleiding van Bayern München. Na een huurperiode bij Rangers in seizoen 22/23, sloot hij aan bij de Eindhovenaren, die de Amerikaanse international eerst huurden en daarna definitief overnamen van de Duitse landskampioen.

Afgelopen zomer verkocht PSV de speler aan Bayer Leverkusen, waar Ten Hag op dat moment net aan het roer stond. De Eindhovenaren ontvingen daar 35 miljoen euro voor.

