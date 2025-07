Ajax en PSV zijn allebei druk bezig op de transfermarkt om de selectie te versterken voor het komende seizoen. De top twee van de Eredivisie staat aan tegenovergestelde kanten van de transfermarkt. Waar PSV het clubrecord gaat breken voor de komst van Ruben van Bommel van AZ, neemt Ajax juist afscheid van grootverdiener Jordan Henderson.

De 35-jarige Engelsman reisde af naar Zeist, waar Ajax bezig is met een trainingskamp. Daar neemt hij volgens De Telegraaf afscheid van de ploeg waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Henderson was afgelopen dagen in Liverpool om zijn oude team te steunen in zware tijden. Voormalig ploeggenoot Diogo Jota overleed vorige week bij een auto-ongeluk en een zichtbaar aangeslagen Henderson legde bij de herdenkingsplaats bloemen neer.

Afscheid Jordan Henderson

Henderson neemt na het afscheid van Jota nu figuurlijk afscheid van zijn Ajax-ploeggenoten. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend, maar een terugkeer naar de Engelse Premier League lijkt voor de hand liggend. Zijn jeugdclub Sunderland promoveerde vorig seizoen bijvoorbeeld naar het hoogste niveau en zou een logische stap zijn. Ook andere clubs hebben interesse in de routinier, die in Amsterdam werd geprezen om zijn mentaliteit en leiderschap. Zijn salaris drukte zwaar op de begroting bij technisch directeur Alex Kroes, die met het vrijgekomen geld weer wat kan aan de aankoopkant van de transfermarkt.

Grote transfer PSV aanstaande

Earnest Stewart, Kroes z'n collega bij PSV, is in Eindhoven een grote transfer aan het afronden. Ruben van Bommel is hard op weg van AZ naar PSV om de selectie van Peter Bosz te versterken. De zoon van PSV-icoon Mark van Bommel (die speler én trainer was van de club) gaat het transferrecord breken van PSV. Nog nooit betaalde de club zoveel geld voor een nieuwe speler. Een medische keuring scheidt de twee partijen nog. PSV betaalt naar verluidt 'iets meer dan vijftien miljoen euro' aan AZ. Daarmee breekt hij het transferrecord dat eerder op naam stond van Hirving Lozano. De Mexicaan kwam in 2023 voor ietsje minder over van Napoli.

Transfer Feyenoord

Ook Feyenoord laat zich niet onberoerd op de transfermarkt. De club van Robin van Persie zou interesse hebben in Anass Salah-Eddine van FC Twente. De linksback wordt als het perfecte volgende target gezien nu de transfer van Björn Meijer van Club Brugge op het laatste moment geklapt is.

Alles over Eredivisie

