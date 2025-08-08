Peter Bosz is met PSV in gesprek over de verlenging van zijn contract. De verbintenis van de coach is de afgelopen weken een veelbesproken onderwerp, maar op zijn laatste persconferentie bevestigt hij dat het onderwerp op tafel ligt.

Bosz heeft nog een contract tot het eind van komend seizoen bij PSV en dus werd er veel gespeculeerd over een eventuele verlenging. Mede doordat de Eindhovense clubleiding in de afgelopen weken druk bezig is geweest met het verlengen van contracten. Zo werden de verbintenissen van Guus Til en Jerdy Schouten opengebroken en werden er meerdere jaren achteraan geplakt. Schouten tekende bijvoorbeeld tot 2030 in Eindhoven.

Bosz begon medio 2023 als opvolger van Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV. De Apeldoorner won in beide seizoenen de landstitel. Ook verzekerde hij zich twee keer van de Johan Cruijff Schaal, in 2023 en afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles. Algemeen directeur Marcel Brands zei in mei, na het binnenhalen van de landstitel, al dat de directie van PSV het contract van Bosz graag zou verlengen.

Persconferentie

"Het is niet zo spannend, hoor. Dit wist ik al een tijdje, dat PSV dit heel graag wil. Ik vind dat ook heel interessant", aldus Bosz, die eerder als hoofdcoach werkzaam was bij onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. "Ik heb het ongelooflijk goed naar mijn zin, om een heleboel redenen. Ik voel me helemaal lekker hier. Ik praat iedere dag met directeur voetbalzaken Earnest Stewart en vrijwel iedere dag met Marcel Brands. We zijn in gesprek en ik sta er zeker voor open."

Bosz hoopt met PSV dit jaar beslag te leggen op zijn derde landstitel in de Eredivisie. Daarvoor kwamen fors wat versterkingen naar Eindhoven. Zo haalde PSV Alassane Pléa (Borrusia Mönchengladbach), Yarek Gasiorowski (Valencia), Ruben van Bommel (AZ), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Nick Olij (Sparta) en Matej Kovar (Bayer Leverkusen).