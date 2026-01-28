PSV hoopt een resultaat te halen tegen Bayern München om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. De regerend landskampioen uit Nederland hoeft echter niet te rekenen op hulp van Bayern. "Verliezen zit absoluut niet in mijn hoofd", zegt coach Vincent Kompany.

Bayern heeft de afgelopen week behoorlijk veel afwezigen in de selectie gehad door een virus. Onder anderen Dayot Upamecano, Serge Gnabry en Lennart Karl ontbraken bij trainingen en wedstrijden door een griepgolf. Kompany erkent dat hij flink heeft moeten puzzelen. "We hebben de kern nu grotendeels weer tot onze beschikking, maar we moeten een aantal jongens nog wel laten integreren. Daarnaast hebben we veel spelers die daardoor juist veel hebben moeten spelen, dus we moeten goed kijken wat het beste is voor ons elftal", stelt Kompany op de persconferentie.

Niemand wordt gespaard

De 39-jarige trainer van Der Rekordmeister vindt het belangrijk om te benadrukken dat hij absoluut geen spelers gaat sparen in het Philips Stadion. "Verliezen gaat niet door mijn hoofd. Wij kunnen nog tweede worden, dus wij gaan alles geven. We weten de kwaliteiten van PSV, dus we komen niet zomaar met een groep jongens die het effetjes gaan doen. Als we ervoor kiezen om iemand niet te laten spelen, dan doen we dat voor de frisheid en niet omdat we moeten sparen."

"Ik heb honderd procent respect voor PSV en weet dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden", gaat Kompany verder. Bayern verloor afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen in de Bundesliga en daar had de Belg wel een verklaring voor. "Wij spelen net als PSV en de kwaliteit is afhankelijk van de energie. Dat merkte je tegen FC Augsburg. Toen hadden we veel afwezigen en spelers die daardoor veel hebben moeten spelen, we moeten de juiste balans vinden."

Vergelijking met NAC Breda

Eerder op de dag vergeleek PSV-trainer Peter Bosz Bayern München met NAC Breda. Dat heeft Zuid-Duitsland ook bereikt. "Ik weet dat Peter ons een beetje vergeleek met NAC", zegt hij lachend. "Ach, als Peter dat zegt, is het goed. Ik ben groot fan van Peter, maar ik zou juist PSV en Bayern willen vergelijken. Ik zie heel veel gelijkenissen tussen onze speelstijlen, qua opbouw, druk zetten en verdedigen", verklaart de Belg. "Maar misschien dat NAC het net zo doet als PSV en wij."

Kompany erkent dat hij wel verrast is door de Champions League-campagne van de tegenstander van woensdagavond. "Met 6-2 winnen van Napoli én 1-4 van Liverpool, dan moet je wel verrast zijn. Dat zijn unieke resultaten en toont aan dat de ploeg vol vertrouwen is en dat ze geloven in wat ze kunnen. Wij zitten met Bayern in dezelfde lijn van Napoli en Liverpool en weten dus dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt. Zij zullen veel vertrouwen hebben gehaald uit de wedstrijden, want het waren zeker opmerkelijke resultaten."

Treffen met Paul Wanner

Voor PSV'er Paul Wanner wordt het een bijzondere avond. Kompany zag de jonge middenvelder afgelopen zomer vertrekken, maar dat vindt hij juist een goede keuze. "Als je kijkt waar Paul terecht is gekomen, dan zie je dat het de ideale plek is om je carrière te starten. Hij zal bij PSV heel veel wedstrijden spelen en speelt ook nog eens Champions League. Ik speelde op mijn twintigste ook nog bij Anderlecht. Bij de topclubs heb je veel meer concurrentie, dus dit is ideaal voor hem."

