PSV-directeur Earnest Stewart maakt transferplannen bekend: twee vertrekken en transfertarget bevestigd

PSV-directeur Earnest Stewart heeft in Studio Voetbal openheid van zaken gegeven over de transferplannen van de Eindhovenaren. Zo meldt hij twee spelers die gaan vertrekken en bevestigt de beleidsman ook dat hij naar een nieuwe verdediger is wezen kijken.

Het belangrijkste waar PSV op het moment mee bezig is, is de contractverlenging van de uitblinkende Ivan Perisic. De 36-jarige routinier maakte een hattrick in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard en is al weken belangrijk voor de ploeg van Peter Bosz. Perisic heeft nog een contract tot het eind van dit seizoen, maar Stewart hoopt die verbintenis te verlengen. "Hij is een absolute prof. We zijn met Ivan in gesprek. Het gaat om meer dan alleen geld."

Hoe Ivan Perisic bij PSV van buitenkansje naar hoge prioriteit voor volgend seizoen is gegaan Ivan Perisic liet het maar weer eens zien bij PSV: hij is de redder in nood als de Eindhovenaren het even lastig hebben. Waar vorig jaar Luuk de Jong alles in goud veranderde, en anders Ricardo Pepi er wel stond, is dat nu de Kroaat die in september ineens kwam binnen huppelen. Transfervrij was hij toen, nu moet PSV alle zeilen bijzetten hem te behouden. En dat op bijna 37-jarige leeftijd.

Vertrekkers

Stewart vertelt ook twee spelers die na dit seizoen zullen vertrekken. Één daarvan is Olivier Boscagli. De Fransman wil zijn contract niet verlengen en loopt aan het eind van dit speeljaar transfervrij de deur uit. Boscagli kon in de winter al een stap maken naar de Premier League, maar daar ging Stewart niet mee akkoord. "We wilden kampioen worden en dachten dat dit de beste keuze was."

Ook Walter Benitez gaat aan het eind van dit seizoen vertrekken bij PSV. Voor de Argentijnse sluitpost geldt dezelfde contractsituatie als Boscagli, waardoor hij na dit speeljaar vertrekt uit Eindhoven. Het is nog niet bekend of er een club geïnteresseerd is in de keeper. Joel Drommel gaat in ieder geval niet de eerste doelman van PSV worden. Stewart bevestigde dat PSV ook op zoek is naar een nieuwe eerste keeper.

Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie PSV versloeg zaterdagavond Fortuna Sittard met duidelijke cijfers en dus lijkt er onverwachts toch nog een titelstrijd te gaan komen. De regerend landskampioen is koploper Ajax tot op vier punten genaderd. Sportnieuws.nl zet het resterende programma van beide ploegen op een rij.

Ko Itakura

Kijkend naar mogelijke vervangers voor Boscagli is één naam duidelijk in beeld: Ko Itakura. De Japanner die eerder voor FC Groningen speelde, komt nu uit voor Borussia Mönchengladbach. Stewart bevestigde dat hij afgelopen zaterdag naar de wedstrijd tegen Hoffenheim is gaan kijken om Itakura te scouten. Echter zou de technisch directeur van PSV naar meerdere spelers zijn gaan kijken. Wie de andere spelers zijn voor wie Stewart kwam kijken is niet bekend.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.