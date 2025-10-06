PSV-directeur Marcel Brands hintte na het binnenhalen van de landstitel al op een contractverlenging voor Peter Bosz, maar dringt daar voorlopig niet op aan. De 61-jarige trainer en de directie zijn het erover eens dat de samenwerking voortgezet kan worden. Momenteel hebben andere zaken echter prioriteit, benadrukt Brands na afloop van de presentatie van de jaarcijfers tegenover Sportnieuws.nl.

"Vandaag hadden we het over de cijfers, dus we hebben het niet zozeer over Peter Bosz gehad", probeert Brands lachend weg te blijven bij de vraag of er al ontwikkelingen zijn rondom de contractverlenging van de succestrainer van PSV . Maar Bosz valt toch onder het salarishuis? "Nee, hij komt inderdaad niet voor niks", grapt de directeur, die naar verluidt diep in de buidel moet tasten voor Bosz. De Apeldoorner zou zelfs een miljoenencontract hebben in Eindhoven.

'Wij willen hem héél graag hier houden'

Bosz trad medio 2023 aan als opvolger van Ruud van Nistelrooij. Sindsdien leidde de Apeldoorner PSV naar twee landstitels en veroverde hij ook tweemaal de Johan Cruijff Schaal. "We zijn tevreden over Peter, dat weet iedereen. Maar op dit moment is er nog niets te melden. Wij willen hem héél graag hier houden en daar gaan we met elkaar over in gesprek. Alleen, het heeft bij ons niet meteen haast", sluit Brands af.

Bosz staat open voor contractverlenging

Bosz heeft zelf al meerdere keren aangegeven geen reden te zien om te vertrekken. De oud-trainer van onder andere Ajax, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon heeft zelfs al laten weten dat hij PSV als zijn laatste club beschouwt. "Ik heb het ongelooflijk goed naar mijn zin, om een heleboel redenen. Ik voel me helemaal lekker hier. Ik praat iedere dag met Earnest Stewart en vrijwel iedere dag met Marcel Brands. We zijn in gesprek en ik sta er zeker voor open", verklaarde Bosz eerder dit seizoen al.

Magere start van het seizoen

Het derde seizoen van PSV verloopt tot nu toe moeizaam. De Eindhovenaren verloren terecht van Telstar en speelden thuis gelijk tegen Ajax. Mede dankzij de resultaten ontstond er flinke kritiek op de competitiestart, vooral omdat de regerend landskampioen minder dominant oogde. Bovendien ging de Champions League-kraker tegen Union met 1-3 verloren. Toch bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord slechts drie punten en haalde PSV een knap punt tegen Leverkusen.

