Nog geen twee weken geleden fronsten veel PSV-supporters de wenkbrauwen bij het zien van Dennis Man. De Roemeense aanwinst oogde onwennig, miste ritme en leek niet te passen in het snelle positiespel dat Peter Bosz verlangt. Maar in korte tijd heeft de 27-jarige buitenspeler de twijfels laten verdwijnen en wordt hij zelfs bestempeld als dé uitblinker.

Met een sterke reeks wedstrijden tegen Bayer Leverkusen, Excelsior en PEC Zwolle lijkt Man eindelijk de speler te worden die PSV in hem zag. "Ik weet dat mijn eerste wedstrijden in Eindhoven niet goed waren", erkent Man op de persconferentie, na de 0-4 zege op PEC Zwolle. "Maar mensen moeten wel bedenken dat je als speler in een nieuwe omgeving bent en moet wennen aan een nieuwe speelstijl. Dat kost gewoon wat tijd.”

De échte Man staat op

Die tijd is inmiddels verstreken, merkt Man. Waar hij in augustus nog worstelde met de intensiteit en het samenspel, straalt de aanvaller nu overzicht én overtuiging uit. "Het heeft allemaal even geduurd voor ik gewend was, maar soms heb je gewoon een goed moment nodig. Zo simpel is het soms", vervolgt de Roemeen, die met name bij zijn assist tegen Excelsior merkte dat hij de échte Man kon laten zien. "Het voelde wel alsof er iets is veranderd. Als voetballer heb je vertrouwen nodig."

'Ik ben een chill guy'

Volgens de oud-aanvaller van Parma helpt de thuissituatie hem ook. Sinds kort woont zijn vriendin bij hem in het zuiden van het land, en dat lijkt hem te helpen. "Eindhoven is zeker een mooie stad, maar ik ben buiten het voetbal niet iemand die heel veel buiten komt. Ik ben een chill guy", vertelt hij over zijn eerste maanden in Nederland.

Dat thuisgevoel vertaalt zich naar het veld. Bosz heeft hem de afgelopen weken beloond met een basisplaats, mede door de blessure van Ruben van Bommel. Man grijpt die kans met beide handen aan en ontwikkelt zich langzaam maar zeker als dé man om op te letten bij de regerend landskampioen. Hij merkt dat het team ook groeit. "Ik ben tevreden dat we de ballen ook weer snel terug wisten te veroveren, als ze verloren gingen. Uiteindelijk was het een goede wedstrijd van ons en denk ik dat we een goed niveau hebben gehaald."

