Peter Bosz is in de afgelopen twee seizoenen uitgegroeid tot een held van PSV. Met twee landstitels op rij en een serieuze voorsprong op Feyenoord in de huidige competitie, lijkt hij de club naar een nieuw tijdperk te hebben geleid. Toch hangen er onzekerheden in de lucht over zijn toekomst bij PSV. Fans maken zich zorgen, maar laten in Liverpool duidelijk van zich horen: Bosz móét blijven.

De directie van PSV is al maanden in gesprek met de trainer over een contractverlenging. Bosz heeft al vaker aangegeven dat PSV in principe zijn laatste club is, gezien zijn ambities om ooit bondscoach te worden. Zowel Oranje als Curaçao zouden opties zijn waar hij interesse in heeft. Maar de supporters willen daar niets van weten en spreken hun steun uit.

De stem van de fans

Voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool reisden maar liefst vierduizend fans naar Engeland. En hoewel de focus ligt op een goede prestatie in de Champions League, is het gespreksonderwerp onder de supporters duidelijk: Bosz moet blijven. "Ik hoop niet dat hij vertrekt, want hij is de ultieme trainer. We hebben alles in Nederland al gewonnen. Nu de Champions League nog", zegt een opportunistische fan voor de camera van Sportnieuws.nl.

Voor veel supporters zijn de speelstijl van Bosz en de resultaten van de afgelopen twee jaar reden om hem langer aan de club te binden. "Vorig jaar dreigde het natuurlijk mis te gaan. Toen dachten we allemaal dat de club uit Amsterdam kampioen zou worden, maar dat is gelukkig niet gebeurd", zegt een andere supporter. "Als je ziet hoe ze nu goed kunnen voetballen, ook onder druk uit weten te komen, is dat heel knap..."

Respect voor ambitie van Bosz

De fans lijken echter ook begrip te hebben voor eventuele andere ambities van Bosz, zoals het bondscoachschap. "Het zou kunnen dat Peter de nieuwe bondscoach wordt. Hij wil ook zijn kleinzoon zien voetballen en dat snap ik natuurlijk ook. Maar voor PSV zou het mooi zijn als ze hem toch binnen kunnen houden en dat hij nog twee jaar in Eindhoven blijft."

"Ik zou het prachtig vinden als hij blijft, maar ik snap het ook als hij stopt. Ik zou hem het bondscoachschap zeker gunnen, maar ik hoop dat hij blijft. Hij zit er nu twee jaar, twee keer kampioen. We staan er nu weer zes punten los. Dus wie weet drie keer op rij. Laat hem maar blijven", vertelt een PSV'er op het bomvolle plein met supporters.

Sommige fans nemen geen genoegen met een vertrek van Bosz naar het Nederlands elftal. "Nee, hij moet gewoon bijtekenen", zegt een andere fan. Hij heeft een duidelijke boodschap voor Marcel Brands en Earnest Stewart. "Hij moet er gewoon vier jaar bij krijgen, alles klopt met hem."

'Peter Bosz móét eruit'

Volgens weer een andere supporter zou een derde kampioenschap Bosz zomaar aan het twijfelen kunnen brengen. "Dan sluit ik niet uit dat hij blijft, hoor." Hij erkent dat hij niet altijd even positief was over de 62-jarige hoofdcoach. "Ik moet eerlijk zeggen... Vorig jaar, toen het zo slecht ging na de winterstop, heb ik nog geroepen: Peter Bosz móét eruit. Maar ja, uiteindelijk weten we allemaal hoe het afgelopen is", sluit hij lachend af.

Liverpool - PSV

Liverpool staat met negen punten stevig in de poule en heeft een uitstekende Champions League-reputatie. Hoewel ze acht van hun laatste elf wedstrijden verloren, blijft het team op Anfield de torenhoge favoriet. De aftrap is om 21:00 uur Nederlandse tijd.

