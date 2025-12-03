Wereldvoetbalbond FIFA maakte woensdag bekend dat clubs hun spelers voor de Afrika Cup pas vanaf maandag 15 december af hoeven te staan. Dit is goed nieuws voor onder meer PSV, Feyenoord en de neutrale kijker van de Klassieker.

PSV-trainer Peter Bosz waande zich afgelopen weekend nog in onzekerheid over een aantal van zijn spelers. Zo was het voor hem nog onduidelijk wanneer hij afstand moet doen van onder anderen Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Beiden komen namelijk in actie op de komende Afrika Cup als international van Marokko.

Deadline verlegt

De FIFA komt nu dus met duidelijkheid. De Afrikaanse landen kunnen vanaf maandag 15 december beschikken over de spelers in aanloop naar het continentaal toernooi. Verschillende Afrikaanse bondscoaches hebben kritiek geuit op deze latere beschikbaarheid van de spelers, omdat zij vinden dat dit de goede voorbereiding van hun elftal verstoort. Zo hadden ze twee jaar geleden, tijdens de vorige editie van de Afrika Cup, zeven dagen eerder de beschikking over hun spelers.

Goed nieuws voor PSV en Feyenoord

Dit besluit is dus gunstig voor PSV en Feyenoord. Zij hebben een week langer de beschikking over hun Afrikaanse internationals. Voor de Eindhovenaren kunnen dus Saibari, Salah-Eddine, Couhaib Driouech en Adamo Nagalo in actie komen tegen Atlético Madrid en Heracles.

Feyenoord kan het langer stellen met Anis Hadj Moussa , Oussama Targhalline en Gaoussou Diarra. Robin van Persie kan over hen beschikken in de wedstrijden tegen het Roemeense FCSB en in de Klassieker tegen Ajax. Dit is dus goed nieuws voor alle neutrale toeschouwers. De Amsterdammers beschikken overigens niet over Afrikaanse internationals.

Berucht toernooi

De Afrika Cup is altijd al een berucht toernooi geweest. Dit komt omdat het altijd in de winter plaatsvindt, waardoor vele clubs hun sterspelers soms wel een maand kwijtzijn. Ook zijn de omstandigheden en faciliteiten in Afrika vaak een stuk slechter dan in Europa, waardoor blessures op de loer liggen. Het toernooi wordt deze editie gehouden in Marroko en vindt plaats van 21 december tot en met 18 januari.

