PSV-uitblinker Anass Salah-Eddine maakt zich klaar voor de Afrika Cup met Marokko. De vleugelverdediger, die een indrukwekkend seizoen speelt bij de Eindhovenaren, zal tussen 15 december en maximaal 18 januari (bij het halen van de finale) niet beschikbaar zijn voor PSV. Salah-Eddine heeft een helder doel voor ogen: "Eerst de huldiging in Marokko en daarna direct door naar Newcastle", stelt hij.

Salah-Eddine meldt zich maandag 15 december bij de nationale ploeg van Marokko. Het Afrikaanse topland, dat tijdens het WK 2022 nog de halve finale bereikte, heeft een grote kans op een finaleplek. Die wordt gespeeld op zondag 18 januari, maar slechts drie dagen later wacht de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United. "Ik denk dat we met PSV wel iets kunnen afspreken over een directe vlucht van Marokko naar Engeland", zegt hij lachend.

De huldiging missen?

De huurling van AS Roma weigert een eventuele huldiging te missen, vertelt hij lachend. "Nee, nee. Als we 'm winnen, gaan we naar de huldiging in Marokko en dan direct door", vervolgt hij. PSV-trainer Peter Bosz kijkt zijn pupil hoofdschuddend aan en spreekt 'm toe. "Dan kan helemaal niet, man. Is de finale niet op 19 januari?", vraagt hij aan zijn speler. "Nee, het is op mijn verjaardag (18 januari), dat weet ik zeker. We moeten maar even kijken hoe we dat gaan doen."

Diverse mensen in de voetballerij hebben verontwaardigd gereageerd op het toernooi midden in het seizoen, maar niet de Marokkaans international. "Ik vind het wel mooi. Dat zijn de mooie dingen van het voetbal", licht hij toe. Bosz staat opnieuw lijnrecht tegenover Salah-Eddine. "Het is vreselijk. Ik snap dat het te warm is om in de zomer Afrika te voetballen, maar het is toch raar dat je spelers die onder contract staat midden in het seizoen moet missen? Je moet er niet over zeuren omdat je het van tevoren weet, maar het is wel raar."

Driouech mogelijk ook naar Afrika Cup

Naast Salah-Eddine gaan Ismael Saibari en Adamo Nagalo óók naar de Afrika Cup. Het wordt voor Bosz flink puzzelen, en al helemaal als Couhaib Driouech ook nog wordt opgeroepen door de bondscoach van Marokko. De pijlsnelle aanvaller scoorde al tegen Napoli, was tegen Liverpool de Man of the Match en was tegen Atlético de gevaarlijkste speler. "Ze kregen geen grip op hem. Hij had bij die kans wat zelfzuchtiger moeten zijn", adviseert Bosz.

Hoe kijkt de trainer überhaupt naar de ontwikkeling van Driouech? "Hij heeft een hele boel bijgeleerd. Als je zó snel bent, dan is het vaak technisch en qua overzicht wat minder, omdat het in de jeugd niet zoveel uitmaakt. Als je dat wél hebt, dan ben je een type Mbappé", vervolgt Bosz, die het nog wel even moest bijleggen met de linksbuiten. "Couhaib was boos op mij na Liverpool. Hij heeft met de Man of the Match-bokaal geslapen en dan stelt de trainer 'm niet op tegen Volendam. Dan mag je boos zijn. Hij heeft het écht goed gedaan, daar ben ik blij mee."