PSV-supporters hebben op een unieke manier hun waardering uitgesproken voor Mauro Jr., een speler die volgens hen een speciale plek verdient in de harten van alle PSV-fans. Tijdens de competitiewedstrijd tegen NEC zorgden zij voor een indrukwekkende sfeeractie om de Braziliaanse speler te eren, ondanks dat hij vanwege een enkelblessure niet aanwezig kon zijn op het veld.

In het uitvak van De Goffert, waar vijfhonderd meegereisde PSV-fans hun ploeg steunden, werd groots uitgepakt met confettikanonnen in de kleuren groen en geel als verwijzing naar de Braziliaanse roots van Mauro Junior. Een bijzonder eerbetoon voor de multifunctionele verdediger annex middenvelder van de Eindhovenaren.

Reden genoeg voor een bedankje

De ultras van PSV hadden voorafgaand aan de wedstrijd al aangekondigd dat ze een speciaal eerbetoon hadden voorbereid. Via social media lichtte supportersvereniging BFTS de keuze toe: “Waarom Mauro? Omdat hij al acht jaar bij onze club speelt, en dat is in deze generatie van het voetbal erg bijzonder. De laatste jaren bewijst Mauro zich als een ware vedette en met het verlengen van zijn contract tot 2029 vonden wij dit reden genoeg voor een bedankje."

De aanhang van PSV heeft al jarenlang een bijzondere band met Mauro Jr., die regelmatig toegezongen wordt tijdens thuiswedstrijden. Sinds zijn komst naar Eindhoven heeft hij zijn plek stevig verankerd binnen de club en de supporterscultuur.

Zéér succesvol

Mauro zelf had al op jonge leeftijd een duidelijk doel voor ogen: slagen bij PSV en een plek in de clubgeschiedenis verwerven. Het succes bleef niet uit: Mauro Jr. wist in de afgelopen jaren drie landstitels, twee KNVB Bekers en driemaal de Johan Cruijff Schaal te winnen met PSV.

Met acht jaar trouwe dienst en een contractverlenging tot 2029 ligt hij op koers om die droom definitief te realiseren. Het eerbetoon van de supporters benadrukt hoezeer hij inmiddels wordt gezien als een publiekslieveling én vaste waarde binnen de selectie.

NEC tegen PSV

Hoewel Mauro Jr. zelf niet kon meespelen, stond er voor zijn teamgenoten een pittige uitdaging op het programma in Nijmegen. NEC, dit seizoen verrassend goed begonnen en zelfs de nummer twee van de Eredivisie, ontving hen in De Goffert voor de kraker van het weekend. Het duel werd om 18.45 afgetrapt.

