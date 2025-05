PSV geeft veelzeggend signaal af aan Peter Bosz en Luuk de Jong: 'Dan moeten we verder'

Terwijl de selectie van PSV zich opmaakt voor de huldiging van de 26ste landstitel, wordt er 'achter de schermen' in Eindhoven al gewerkt aan de nabije toekomst van de club. Algemeen directeur Marcel Brands heeft een veelzeggend signaal afgegeven aan trainer Peter Bosz en aanvoerder Luuk de Jong.

Met beide pilaren wil PSV verder. Met Bosz, die nog een contract heeft voor één seizoen, zijn al goede gesprekken gevoerd. "Door alle omstandigheden hebben we het nog niet verder uitgewerkt, maar het signaal is gegeven en daar was hij heel blij mee. Hij heeft aangegeven, dat hij ervoor openstaat om te verlengen", zegt Brands in gesprek met De Telegraaf.

'Merken we ook aan zijn vrouw'

Bosz heeft het volgens Brands naar zijn zin in Eindhoven. "Wij merken dat hij hier prettig werkt en zich thuis voelt. Dat merken we ook aan Peter zijn vrouw. Dat zijn wel peilstokken, dat een trainer zich echt happy voelt, zich gewaardeerd voelt, thuis voelt, veilig voelt."

Luuk de Jong

Spits en aanvoerder De Jong heeft een aflopend contract. Zondag na het behalen van de titel werd er al gevraagd naar de status, maar toen gaf hij aan zich eerst te willen onderdompelen in het feest. Ook met De Jong wil PSV graag verder, maar de club blijft niet voor eeuwig wachten.

'Op een gegeven moment moeten we verder'

"We gaan met Luuk na het seizoen zitten. Er komt bij wijze van spreken ooit een standbeeld van Luuk naast Willy van der Kuijlen en Coen Dillen. Maar als Luuk heel lang wil wachten, dan moeten we op een gegeven moment wel verder."

Andere functie

Brands houdt serieus rekening met een vertrek van De Jong. Maar volgens hem weet Luuk zelf ook hoe het wereldje werkt. We gaan straks zitten en dan zal hij een beslissing nemen of hij nog een jaar doorgaat of het ergens anders gaat zoeken. Als dat zo is, dan even goede vrienden. Luuk zal uiteindelijk toch weer terugkomen in een andere functie."

