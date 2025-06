PSV harkt miljoen euro binnen met nieuwe deal

PSV heeft een nieuwe sponsor gevonden die het gat van TOTO opvult. De regerend kampioen van de Eredivisie had nog een plekje vrij op de mouw van het shirt en daar komt radiozender JOE op te staan.

PSV kan van de nieuwe sponsor zo'n één miljoen euro verwachten per seizoen, weet het Eindhovens Dagblad op basis van betrouwbare bronnen te melden.

"Voetbal en muziek hebben veel met elkaar gemeen; het geeft mensen energie en beleving en zorgt voor verbinding. Deze samenwerking biedt veel mogelijkheden om onze fans op én rondom wedstrijddagen te verrassen en te enthousiasmeren", zegt de commercieel directeur Frans Janssen van de Eindhovenaren.

'Bij voetbal hoort muziek'

De radiozender gaat kijken of de fans rondom thuiswedstrijden in het Philips Stadion getrakteerd kunnen worden op een speciale muzikale voorbereiding en nabeschouwing.

"We kijken ernaar uit om zowel PSV als de supporters te gaan vermaken met muzikale activaties. Bij voetbal hoort muziek en JOE snapt dat als geen ander. Bij voetbal en muziek denk je aan beleving, feest, zingen en emotie. Het gejuich na een goal is net zo intens als het meezingen met een grote hit. Dat gevoel en die verbondenheid is wat we met deze samenwerking willen versterken", reageert Mark de Deugd, de commercieel directeur van JOE.

Feyenoord heeft zelfde sponsor

Volgens het ED maakt JOE ook snel bekend mouwsponsor van Feyenoord te worden. De nummer drie van vorig Eredivisie-seizoen speelt met ingang van het nieuwe voetbaljaar dus zo goed als zeker met dezelfde sponsor op de mouw als PSV. De officiële bevestiging van dat nieuws laat nog op zich wachten. Het shirt van PSV en de sponsorplekken daarop zijn volgens de regionale krant nu meer dan tien miljoen euro waard.

