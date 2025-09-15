Weinig kenners verwachten iets van Union Sint-Gillis, dinsdagavond de eerste tegenstander van PSV in de Champions League. De Belgen omarmen de underdogrol en gaan naar het Philips Stadion in Eindhoven met het idee dat er alles te winnen valt. PSV treft ook nog eens bekende namen, waarvan er eentje iets wil bewijzen bij zijn oude club.

Verdediger Fedde Leysen van de Belgische kampioen Union ziet de uitwedstrijd tegen PSV in de Champions League met vertrouwen tegemoet. "We kunnen het PSV op verschillende vlakken lastig maken, in de duels bijvoorbeeld. Dat is een van onze kwaliteiten. Ik ben benieuwd of ze dat aankunnen. We hebben vorig jaar goed gepresteerd tegen Nederlandse ploegen", zei de 22-jarige Leysen, die van 2019 tot 2023 bij PSV speelde, op een persconferentie.

'Al jaren de underdog'

"Het is een fijn gevoel om hier terug te keren", vervolgde Leysen. "Het roept veel herinneringen op. Ik heb hier een mooie tijd gehad, maar er is de voorbije jaren ook veel veranderd. Zelf heb ik grote stappen gezet. Ik ben bij Union sterker geworden op defensief vlak." Union is met 17 punten uit zeven duels koploper in België. In de Champions League zijn de verwachtingen van de buitenwereld op voorhand niet groot. Leysen: "We zijn al jaren de underdog. De voorbije seizoenen zijn we daar telkens goed mee omgegaan. We hebben lang gewerkt om in deze competitie te kunnen spelen. Iedereen is hier klaar voor."

'Misschien zijn we die wel snel kwijt'

Trainer Sébastien Pocognoli, die in Nederland voor AZ voetbalde, denkt dat zijn elftal kan verrassen. "We starten als outsider aan deze competitie. Maar misschien zijn we die naam na enkele wedstrijden wel kwijt", sprak hij. "Vorig jaar hebben we ook een mooie Europese campagne gehad. Dit seizoen zijn we opnieuw goed gestart. De kern van het elftal is vernieuwd, maar we zijn vol vertrouwen en erg gemotiveerd."

Vraagtekens

Pocognoli gaf wel aan dat het niveau van zijn ploeg de komende weken omhoog moet. "De lat ligt hoog, dit is de Champions League. We moeten ons spelniveau optrekken en het allerbeste Union laten zien." Het was onzeker of aanvoerder Christian Burgess en aanvaller Sofiane Boufal op tijd fit waren voor het duel met PSV. Beide spelers deden maandag mee aan de laatste training in het Philips Stadion en kunnen meedoen.

