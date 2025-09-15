Joey Veerman verbaasde zaterdag vriend en vijand met een prachtig afstandsschot tijdens het duel tussen NEC en PSV (3-5). De middenvelder gaf na de wedstrijd toe zichzelf ook te hebben verrast met de manier waarop hij de bal in het net werkte: "Normaal gesproken plaats ik hem altijd met binnenkant-voet."

De supporters die zaterdag waren afgereisd naar het Goffertstadion kregen een enerverend duel te zien. De ene na de andere bal vloog in het net, aan beide kanten. Een minuut nadat Virgil Misidjan de 1-2 voor NEC binnen schoot, maakte Veerman alweer de 1-3 voor PSV.

'Definitie van perfectie'

Het doelpunt van Veerman was echter één van de mooiere in zijn carrière. De Volendammer kreeg de bal ruim voor het zestienmetergebied aangespeeld en stond daar volledig vrij, waardoor hij genadeloos kon uithalen. Met een keihard afstandsschot, werkte hij de bal in de kruising van het NEC-doel.

PSV en de middenvelder deelden het fragment waarop de Volendammer scoorde later op Instagram. 'De definitie van perfectie: dit doelpunt', schreef PSV daarbij. Aan een verslaggever van de Eindhovense club zelf vertelde Veerman later dat hijzelf ook wel enigszins verrast was door het doelpunt.

'Nu jank ik hem in de kruising'

"Ja, zeker", antwoordde Veerman op de vraag of hij zichzelf verbaasde met het schot dat binnenviel. "Omdat ik hem normaal gesproken altijd binnenkant-voet in de verre hoek, in de korte hoek of over de grond plaats, en nu jank ik hem de kruising in, dus dat is niet hoe het normaal gaat, nee", lachte hij.

Dinsdag staat er alweer een nieuwe wedstrijd voor PSV op de planning. Dan nemen de Eindhovenaren het in de UEFA Champions League op tegen Union Saint-Gilloise, dat momenteel eerste staat in de Belgische competitie. Op 21 september neemt PSV het op tegen Ajax. Een belangrijke week dus, voor de Eindhovense club.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.