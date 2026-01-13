De transferperiode is in volle gang en PSV heeft deze dinsdag zaken gedaan. De koploper van de Vriendenloterij Eredivisie is dermate te spreken over de gehuurde doelman Matej Kovar dat ze de koopoptie hebben gelicht. De komende jaren staat hij dus ook onder de lat in Brabant.

Kovar werd afgelopen zomer gehuurd van Bayer Leverkusen. De 25-jarige keeper kreeg van coach Peter Bosz de voorkeur ten koste van Nick Olij, die werd gekocht van Sparta Rotterdam. Kovar won de concurrentiestrijd en speelde dus het gros van de wedstrijden. Bij PSV zijn ze tevreden over de Tsjech en daarom is de optie tot koop gelicht. De international tekent een contract voor 4,5 jaar.

PSV is 'bijzonder blij'

Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV, is natuurlijk 'bijzonder blij' met de definitieve komst van Kovar. "Hij heeft in korte tijd laten zien dat hij niet alleen beschikt over uitstekende keeperskwaliteiten, maar ook perfect past bij de manier waarop wij willen spelen." Mede daardoor werd Kovar dus de eerste keus tijdens de eerste seizoenshelft.

"Matej straalt rust uit, is sterk in de opbouw en presteert onder druk. Daarnaast is hij een zeer prettig persoon in de omgang, iemand die goed in de groep ligt en elke dag het maximale uit zichzelf wil halen", stelt Stewart. "Dat maakt hem voor ons van grote waarde, nu en richting de toekomst."

Gevolgen voor Nick Olij?

Kovar lijkt de komende jaren dus de eerste keus te blijven in Eindhoven. Dat kan gevolgen hebben voor Olij, die uiteraard niet blij is met zijn reserverol. Ook Joël Drommel (verhuurd aan Sparta Rotterdam) staat nog onder contract bij de koploper. Daarnaast loopt ook het talent als Niek Schiks nog rond bij de club.

Met Kovar onder de lat is PSV hard op weg naar de derde landstitel op rij. De voorsprong op Feyenoord, nog de enige 'echte' concurrent, is maar liefst dertien punten. Nummer drie Ajax heeft zestien punten minder.

