PSV is dit seizoen ongenaakbaar, maar volgens clubicoon Berry van Aerle schuilt er woensdagavond een verraderlijke tegenstander in de KNVB Beker. FC Den Bosch, en vooral stadion De Vliert, roept herinneringen op aan zenuwslopende bekeravonden. "Dat is nu ook een waarschuwing voor PSV", zegt Van Aerle in gesprek met Sportnieuws.nl.

Van Aerle weet als geen ander hoe verraderlijk een duel tegen FC Den Bosch kan zijn. De oud-verdediger van PSV, die tussen 1984 en 1994 liefst zes keer tegenover de Bosschenaren stond, ziet duidelijke parallellen met vroeger nu de Eindhovenaren woensdag opnieuw afreizen naar De Vliert voor de achtste finale van de KNVB Beker. "Dat was altijd héél lastig. Het is natuurlijk een derby, maar vooral op De Vliert was het altijd moeilijk. Als je daar aankomt, dan weet je gewoon dat er altijd een pittige sfeer hangt en dat het lastig wordt. Dat is nu ook een waarschuwing voor PSV."

Bekerherinneringen op De Vliert

Eén wedstrijd staat bij Van Aerle nog scherp op het netvlies gebrand: de bekerwedstrijd in 1988, eveneens in de achtste finale. PSV had toen zijn handen meer dan vol aan Den Bosch en maakten pas in verlenging de 0-1. "Zij hadden toen écht een goede generatie met spelers als Aichorn, Van Grinsven, Krüzen en Van der Hoorn. Dat was absoluut geen makkelijke wedstrijd", blikt Van Aerle terug. Uiteindelijk liep het voor PSV goed af: later dat seizoen werd de beker gewonnen.

Opvallende statistiek

Dat het duel van woensdag geen formaliteit wordt, blijkt ook uit de geschiedenis. PSV en FC Den Bosch troffen elkaar zes keer, waarvan vijf keer in de achtste finale van de KNVB Beker. Twee keer had PSV een verlenging nodig en één keer trok FC Den Bosch zelfs aan het langste eind na strafschoppen. "Dat zegt wel wat over bekerwedstrijden. Je denkt: ze winnen wel makkelijk van een KKD-club… Nou, dat is het echt niet. Dat is zó anders, je weet het nooit."

i Een juichfoto na de goal van Jan Vennegoor of Hesselink in 2002. ©PRO SHOTS.

Sterkste elf opstellen

Volgens Van Aerle moet PSV geen enkel risico nemen en met de beste spelers aan de aftrap verschijnen. "Wij speelden ook altijd met onze sterkste elf namen, ondanks dat het toen een betere ploeg was”, zegt de ex-verdediger, die zelf ook tegen kleinere tegenstanders gewoon op het veld stond met sterren als Ronald Koeman, Wim Kieft en Sören Lerby. "Peter heeft de beker nog nooit gewonnen in zijn carrière, dus een extra tip voor hem: begin met je sterren."

Vertrouwen in PSV

Ondanks de waarschuwingen ziet Van Aerle geen directe reden om aan een misstap te denken. "Het is op dit moment gewoon heel erg goed. Momenteel is er gewoon niks wat erop wijst dat PSV het gaat laten liggen dit seizoen", besluit hij.