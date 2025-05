Interview PSV'er plotseling onderbroken om opmerkelijke reden: 'Die ga ik gauw even gedag zeggen'

Tienduizenden supporters legden de weg af naar Eindhoven om het feest van 'hun' PSV mee te maken. De ploeg ging volledig los tijdens een spectaculaire rondtocht door de stad op een platte kar en kwamen flink beschonken van de wagen af. "Geweldig, jongens", stelt Joël Drommel kort maar krachtig.

Voor reservedoelman Drommel was het de tweede landstitel op rij, maar deze voelt wel extra speciaal. "Deze zag niemand meer aankomen. Geweldig, jongens", zegt Drommel met een brede glimlach op zijn gezicht tegen Sportnieuws.nl.

'Meest onverwachte feestje' zorgt voor kippenvel bij PSV-kampioen Luuk de Jong: 'Geloof me...' Eindhoven stond maandag volledig op zijn kop tijdens de huldiging van PSV, dat op spectaculaire wijze het kampioenschap in de Eredivisie wist te verzilveren. Temidden van duizenden uitzinnige supporters sprak Luuk de Jong in gesprek met Sportnieuws.nl met trots en emotie over de rollercoaster naar de titel. "Wat voor geld je er ook voor krijgt. Het gaat puur om de feestvreugde en die je ervoor terug krijgt."

'Gauw gedag zeggen tegen burgemeester'

Het gesprek met Drommel wordt abrupt beëindigd om een bijzondere reden. "Ik zie de burgemeester, ik ga gauw even gedag zeggen", zegt de keeper, die dit seizoen slechts één wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld en komende zomer een transfer lijkt te gaan maken.

Weinig woorden

Aanvaller Ricardo Pepi had nauwelijks woorden voor het knotsgekke feest in Eindhoven. "Geweldig man, geweldig! Tweede jaar op rij. Geweldig man, we hebben de fans altijd achter ons gehad, het voelt niet normaal", zegt de dolenthousiaste Pepi, die het seizoen als een nachtkaars uit zag gaan door een zware knieblessure.

Couhaib Driouech, die het dit seizoen vooral moest doen met invalbeurten, greep vooral zijn moment om een shoutout te geven. "Geweldig. Een shoutout naar het team, naar iedereen die ons gesteund heeft en naar iedereen die heeft bijgedragen aan deze titel. Daar kan ik echt niets meer aan toevoegen."

'Rommelig' seizoen van kampioen PSV vergeleken met topdarter Michael van Gerwen: 'Onverklaarbaar' "Samen met zijn staf verdient Peter Bosz absoluut een tien", vertelt PSV-legende Berry van Aerle tegen Sportnieuws.nl. PSV kroonde zich na een krankzinnige competitie tot kampioen. Oud-voetballers Erik Meijer en Van Aerle zijn het erover eens: de Eindhovenaren hebben terecht de titel gepakt.

26e landstitel voor PSV

PSV behaalde afgelopen zondag de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. Voor de Eindhovenaren is het al het twaalfde kampioenschap in deze eeuw. Daarmee voert PSV duidelijk de ranglijst aan, met Ajax op negen titels en Feyenoord op twee.

Onbegrip na onthutsende beelden van 'zielenpieten' bij titelfeest PSV: 'Waarom zou je dat doen?' Een flink gedeelte van PSV-fans verpestte zondag het eerste titelfeest in Eindhoven. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters én Ajax-fans Ellen Hoog en Naomi van As vol onbegrip op het gedrag van een deel van de PSV-supporters.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.