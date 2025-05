Openhartige PSV-kampioen neemt afscheid in tranen: 'Het is moeilijk met zoveel mensen en emoties...'

Olivier Boscagli gaat PSV na zes jaar verlaten. Tijdens de huldiging werd dat besef nog eens extra pijnlijk zichtbaar. Omringd door duizenden feestende fans kon de Franse verdediger zijn emoties moeilijk bedwingen. Na het emotionele moment op het podium sprak Sportnieuws.nl met Boscagli. "Ik nam bewust al mijn zonnebril mee", lacht hij.

Terwijl de huldiging vooral een feestelijke sfeer ademde, kreeg het moment waarop Boscagli met de schaal op het podium stond een persoonlijk en emotioneel tintje. Op de beelden is te zien hoe Boscagli met betraande ogen naar de menigte kijkt. "Nee, dat zie je helemaal verkeerd hoor", grapt Boscagli tegen Sportnieuws.nl. "Ik vertelde mijn vrouw dat ik mijn zonnebril mee moest nemen, want ik wist dat het moeilijk zou zijn voor mij."

'Meest onverwachte feestje' zorgt voor kippenvel bij PSV-kampioen Luuk de Jong: 'Geloof me...' Eindhoven stond maandag volledig op zijn kop tijdens de huldiging van PSV, dat op spectaculaire wijze het kampioenschap in de Eredivisie wist te verzilveren. Temidden van duizenden uitzinnige supporters sprak Luuk de Jong in gesprek met Sportnieuws.nl met trots en emotie over de rollercoaster naar de titel. "Wat voor geld je er ook voor krijgt. Het gaat puur om de feestvreugde en die je ervoor terug krijgt."

'Zoveel mensen en emoties...'

De Franse verdediger, die in 2019 overkwam van OGC Nice, erkent dat hij het afscheid van de club en de stad die hem zo dierbaar zijn geworden moeilijk vindt. "Ik probeerde mijn tranen in te houden, maar het is moeilijk met zoveel mensen en zoveel emoties. Dan moet dat eruit. Ik ben gewoon zó trots dat ik hier zes jaar heb mogen spelen en ik hoop dat ik de mensen blij heb mogen maken. Ik heb in ieder geval van elk moment genoten."

Boscagli neemt afscheid van zijn tweede thuis. "De mooiste herinneringen? Zes jaar PSV", zegt hij zonder twijfel. Toch blijven vooral de tastbare successen in het Philips Stadion hem bij. "Uiteindelijk onthoud je natuurlijk de prijzen. Ik ben blij en trots dat ik hier samen met mijn vrouw en kinderen heb mogen zijn. Ik hoop dat ook zij deze huldiging nooit zullen vergeten."

'Rommelig' seizoen van kampioen PSV vergeleken met topdarter Michael van Gerwen: 'Onverklaarbaar' "Samen met zijn staf verdient Peter Bosz absoluut een tien", vertelt PSV-legende Berry van Aerle tegen Sportnieuws.nl. PSV kroonde zich na een krankzinnige competitie tot kampioen. Oud-voetballers Erik Meijer en Van Aerle zijn het erover eens: de Eindhovenaren hebben terecht de titel gepakt.

Een vreemd seizoen met een mooie afsluiting

De 27-jarige centrumverdediger uit Monaco kende zéér wisselvallige jaren in de Eredivisie. Tóch stond hij tweemaal met de schaal in de handen en dus verlaat hij de club met een gevoel van trots. "Ik vertrek door de voordeur, ondanks dit lange en vreemde seizoen. We startten goed, toen dramatisch en daarna weer héél goed. Maar we zijn het geloof niet kwijtgeraakt, dat was het sleutelwoord van het seizoen."