PSV onder 19 heeft zich dinsdag geplaatst voor de knock-oufase van de Youth League. De ploeg nam het op tegen de leeftijdsgenoten van Real Madrid en won overtuigend.

Het werd 3-1 voor de thuisploeg, dat in het nieuwe Ten Cate Stadion De Herdgang speelde. Dankzij de drie punten staat PSV op plek 15 op de ranglijst van de Youth League. Daarmee is het team geplaatst voor de knock-outfase. Er worden woensdag nog wedstrijden gespeeld, maar de Eindhovenaren kunnen niet meer ingehaald worden door vijftien van de 36 ploegen.

Het onder 19 team van Atletico Madrid, Atletico Juvenil A, kwam via Sergio Esteban op voorsprong. Vlak voor rust maakte de thuisploeg gelijk, dankzij een solo van de 17-jarige aanvaller Amir Bouhamdi.

Na rust schoot PSV onder 19 uit de startblokken. Fabian Mérien kopte de bal vanuit een hoekschop in het doel. De 17-jarige verdediger wordt gezien als een belofte in de academie en trainde al veelvuldig mee met de hoofdmacht van trainer Peter Bosz. Invaller Kevin Bizoza maakte de 3-1.

Ajax onder 19

Ajax onder 19 is ook nog in de running voor een plek bij de beste 22 in de competitiefase van de Youth League. De Amsterdammers staan nu 21e en spelen woensdag tegen nummer 35 Qarabag.

Champions League

Het eerste team van PSV speelt dinsdag om 21.00 uur tegen Atlético Madrid in de Champions League en kan bij winst ook een grote stap maken richting de volgende ronde. Met elf punten op zak, zou de ploeg in de resterende wedstrijden tegen Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis) zelfs nog een goede kans hebben op directe plaatsing voor de knock-outfase.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!