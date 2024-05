PSV toont interesse in speler van Bayern München, komt er nóg een nummer 10 naar Eindhoven?

Ondanks de aanwezigheid van Guus Til, Ismael Saibari, Malik Tillman en Isaac Babadi heeft PSV interesse getoond in een aanvallende middenvelder. Paul Wanner heeft zich in de kijker gespeeld na een goed seizoen in de 2. Bundesliga.

De 18-jarige Duitser, geboren in Oostenrijk, staat op de nominatie om opnieuw verhuurd te worden door Bayern München. Dit seizoen was hij met zes treffers van grote waarde voor Elversberg, dat als promovendus knap als elfde eindigde op het tweede niveau van de oosterburen. Wanner kan rekenen op de interesse van veel clubs, weet Florian Plettenberg van Sky Sports.

Wanner staat te boek als groot talent en is de jongste speler ooit die zijn opwachting maakte in het eerste elftal van Der Rekordmeister. Hij debuteerde toen hij zestien jaar en vijftien dagen oud was. De huurling is tevens jeugdinternational bij Duitsland O20. Zijn contract in Beieren loopt nog tot medio 2027.

Malik Tillman blijft in feeststemming en wordt eerste zomeraanwinst van PSV Malik Tillman is definitief speler van PSV. De Eindhovenaren maken vrijdag bekend dat de middenvelder tot de zomer van 2028 bij PSV speelt. Afgelopen seizoen werd Tillman gehuurd van Bayern München.

Multi-inzetbaar

De interesse in Wanner is opvallend, aangezien PSV al veel opties heeft voor de positie van aanvallende middenvelder. Guus Til wordt enorm op waarde geschat door Peter Bosz en Ismael Saibari maakte afgelopen seizoen een indrukwekkende ontwikkeling door. De club deed veel moeite voor het verlengen van het contract van Isaac Babadi, die toe lijkt aan meer speelminuten. En dan legde PSV deze maand ook nog Malik Tillman vast voor zo'n twaalf miljoen euro. Van Bayern München, nota bene.

Het gegeven dat spelers als Saibari, Tillman en Babadi multi-inzetbaar zijn, kan een reden zijn om Wanner toch te willen huren. Ook omdat Wanner zelf ook op de flanken uit de voeten kan, de posities waar PSV zwak bezet is. Met oog op het vertrek van Mohamed Nassoh bij Jong PSV is het ook nog een optie dat Wanner voor het beloftenteam gehaald wordt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hij en Bayern München hem in de eerste divisie willen laten spelen, terwijl hij al een seizoen in de aanzienlijk sterkere 2. Bundesliga heeft doorgebracht.