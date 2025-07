Het zat er al wekenlang aan te komen, maar PSV is sterspeler Malik Tillman definitief kwijtgeraakt. De Amerikaanse smaakmaker van de Eindhovenaren verruilt PSV voor het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. Het levert de ploeg van Peter Bosz wel een aardige smak met geld op.

PSV maakt zaterdagochtend bekend dat Tillman definitief is verpatst aan de Duitsers. Hij tekent een contract tot medio 2030 bij het team van Erik ten Hag. "Deze club heeft me gemaakt tot de speler en persoon die ik vandaag ben", zo blikt Tillman terug op zijn tijd in Eindhoven. "Dat alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de waanzinnige support van onze fans, die altijd heel goed voor me zijn geweest. Ik ga de mensen met wie ik bij PSV heb gewerkt heel erg missen."

Tillman kwam in 2023 als huurling van Bayern München naar het Philips Stadion. Daar maakte hij veel indruk en nog geen jaar later werd hij door PSV ook gekocht van de Duitsers. Weer een jaar later neemt hij dus alweer afscheid van PSV, maar wel met twee landstitels op zak. Directeur Earnest Stewart kijkt met gemengde gevoelens naar de transfer. "Voor Malik én voor de club is dit in veel opzichten een prachtige stap, maar bovenal gaan we hem erg missen als voetballer en mens."

Tientallen miljoenen

Voor PSV levert hij wel een flink geldbedrag op. De exacte som is niet helemaal duidelijk, maar onder meer PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad claimt dat het om 40 miljoen euro gaat. Dat bedrag leek in eerste instantie nog hoger te kunnen uitvallen, maar er bleek een clausule in het contract te staan waardoor Tillman niet voor een hoger bedrag weg mocht.

Rugnummer naar Ruben van Bommel

Tilman speelde bij PSV met rugnummer 7. Dat getal heeft al een nieuwe eigenaar. De nieuwe aankoop Ruben van Bommel gaat met 7 op de rug spelen. Hij komt voor een fiks bedrag over van AZ. Het is net iets minder dan de 15 miljoen die PSV in 2023 voor Hirving Lozano betaalde. Dat is de recordtransfer van de club, maar voor Van Bommel wordt net iets minder betaald.

