PSV-trainer Peter Bosz heeft nog steeds geen definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst. Toch schept de club meer duidelijkheid over zijn situatie en wordt er snel uitsluitsel verwacht. "Maar ik kan dat niet forceren."

Dat vertelt PSV-directeur Marcel Brands bij Goedemorgen Eredivisie. Er is afgelopen week een nieuw voorstel neergelegd door PSV in een gesprek met de zaakwaarnemer van Bosz. Daarop verwacht PSV spoedig antwoord.

'Deze maand uitsluitsel'

"Ik denk dat er echt deze maand wel uitsluitsel is", aldus Brands. "En dat wordt positief?", vraagt Hans Kraay Jr zich af. "Ja, als het aan mij ligt wel. Maar ik kan dat niet forceren", zegt de directeur. "We hebben ook een goede band, maar dan ga je niet zeggen van: 'Peter, ik wil het morgen horen.' Ik ga hem niet onder druk zetten. Dat is niet nodig. Peter beseft dat zelf ook heel goed."

Brands legt ook uit waar de twijfel zit bij Bosz. Dat heeft niets te maken met een andere functie, maar de trainer zou zich afvragen of hij het nog wel op kan brengen om door te gaan. "Zijn contract loopt nu eind van het seizoen af, als hij gaat verlengen dan gaat hij nog twee jaar door", aldus Brands.

'Hij beleeft zijn vak nog heel intens'

"Peter is wel iemand die is om 7.30 uur 's ochtends op de club en gaat om 17.00, 18.00 uur naar huis. Hij beleeft zijn vak nog heel intens." Het heeft dus ook niet te maken met het bondscoachschap bij het Nederlands elftal, waarover veel gespeculeerd wordt. "Nee, absoluut niet."

