De jeugdige Nicolas Verkooijen (19) schoof met een grote glimlach aan bij de persconferentie. De Belgische middenvelder maakte tegen Excelsior zijn debuut in de Eredivisie. Zaterdagavond kon de guitige jongen niets anders dan glunderen. "Ik ben al blij dat ik überhaupt het veld in mag komen", zegt de bescheiden Verkooijen.

Door de blessures van alle drie de spitsen van de hoofdmacht moest trainer Peter Bosz improviseren en mocht Verkooijen invallen als spits. "Ik heb wel een paar keer in de spits gespeeld, maar dat was vooral bij de nationale ploeg", zegt Verkooijen, die zichtbaar genoot van zijn tweede invalbeurt voor PSV. De negentienjarige Belg benadrukt dan ook dat hij absoluut niet gaat morren over zijn rol. "Ik ben blij dat ik überhaupt al op het veld mag komen en dat ik er bij mag zijn. Ik ben een heel bescheiden jongen, maar als er mogelijkheden zijn dan wil ik die natuurlijk grijpen."

Eerste ervaringen bij PSV 1

De middenvelder mocht afgelopen week voor het eerst echt proeven aan het leven bij PSV 1. Verkooijen ging mee op trainingskamp naar het Spaanse Estepona en omschrijft die ervaring als bijzonder leerzaam. "Het was heel leerzaam, die slimmigheden en details. Je moet proberen daar zo snel mogelijk iets van op te steken. Dan doel ik met name kleinigheden, zoals het inspelen op het juiste been, wanneer ga je diep en wanneer kom je in de bal."

De stap van Jong PSV naar het eerste elftal wordt vaak als groot bestempeld en dat beeld herkent Verkooijen volledig. "Het is een héél grote stap. Het is groter dan jezelf denkt. Als je hier staat, dan merk je het verschil pas. Het kijkgedrag, handelen en de details zijn een groot verschil. Als je kijkt naar de kwaliteit van spelers als Jerdy Schouten en Joey Veerman, dan is dat wel indrukwekkend om te zien", klinkt het vol lof.

Vergelijking met Guus Til

Verkooijen wordt geregeld vergeleken met Guus Til. Hij begint nogmaals te glunderen door de woorden. "Hij heeft natuurlijk veel diepgang en kan héél goed voetballen. Hij heeft overzicht en een aardig rendement, dus ik zie het als een compliment dat ik daar mee vergeleken wordt", zegt de Belg uit Turnhout, die nog bij zijn ouders woont. "Soms slaap ik bij Fabian Merién als we laat thuis zijn."

Net als Jong PSV-topscorer Robin van Duiven, die hoogstwaarschijnlijk naar Real Vallodid vertrekt, beschikt Verkooijen over een aflopend contract. Over zijn toekomst bij PSV bestaat dan ook nog onzekerheid. "Dat weet ik nog niet zo goed", geeft hij eerlijk toe. "Ik ben nog in gesprek met mijn zaakwaarnemer. Ik heb het nu heel fijn bij de club, dat is ook weleens anders geweest", verwijst hij naar een periode waarin hij vaak op de bank zat in de jeugd en zelfs bij Jong PSV dit seizoen.

'Ballen uit je broek lopen'

Tijdens het trainingskamp liet PSV-trainer Peter Bosz weten dat drie jeugdspelers bij een intensieve oefening bovenaan stonden qua gelopen meters, onder wie Verkooijen. "Dat klopt", lacht hij. "Ik denk dat je als jonge jongen altijd de ballen uit je broek moet lopen. Je bent verplicht om intensiteit te leveren, dat is een must. Maar…”, vervolgt hij. “dat doe ik bij Jong PSV ook. Het is wel iets wat in mij zit. Alleen, ik moet niet de ruimtes voor teamgenoten dicht gaan lopen. Het is goed, maar kan ook een valkuil zijn."

