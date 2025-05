'Vriendin' van PSV'er lijkt relatie te verklappen: kampioen krijgt romantisch welkom

Na het behalen van het kampioenschap door PSV draait de feestvreugde niet alleen om de successen op het veld, maar ook om de gebeurtenissen die zich buiten de lijnen afspelen. Terwijl de spelers hun geluk en dolle momenten delen op sociale media, lijkt verdediger Ryan Flamingo een bijzonder warm welkom te hebben gekregen van een nieuwe speciale persoon in zijn leven.

Op Instagram deelde Inisha Valengina, vermoedelijk de nieuwe vriendin van Flamingo, een opvallende 'story' die niet onopgemerkt bleef. De foto, voorzien van rood-witte PSV-ballonnen en een opgeblazen zilveren nummer zes – het rugnummer van Flamingo bij PSV.

Nieuwe vriendin voor Flamingo?

Vooralsnog leek Flamingo nog geen relatie te hebben, maar de subtiele Instagram-post van deze dame voedt de geruchten over een beginnende relatie tussen Flamingo en Valengina. Het lijkt duidelijk te wijzen op een liefdevol onthaal voor de kersverse landskampioen. Eerder meldde RealityFBI op social media óók al dat er mogelijk sprake is van een relatie.

i De gedeelde story van Inisha Valengina©Screenshot inishavalengina.

Joey Veerman knipoogt naar media

Middenvelder Joey Veerman liet eveneens van zich horen op Instagram, waar hij een humoristische knipoog gaf naar zijn eigen interview van eerder deze week. In zijn story deelde hij een foto waarop hij samen met zijn zoontje, Frenkie Joe, op de bakfiets te zien was. Frenkie Joe is onlangs grote broer geworden van Jame, het jongste lid van de familie Veerman.

i Instagram-story Joey Veerman. ©Screenshot Instagram.

Hij refereerde duidelijk naar zijn woorden tijdens een NOS-interview eerder deze week, waarin hij stelde dat hij zijn bakfiets zou opeten als PSV het kampioenschap met een punt voorsprong in de laatste speelronde alsnog zou weggeven. Die uitspraak blijft hem niet achtervolgen, want PSV stelde hun titel 'gewoon' veilig en liet geen ruimte voor twijfels.

'Saibari, Player of the Season'

PSV-aanvaller Johan Bakayoko deelde een lofzang voor teamgenoot Ismael Saibari door op Instagram een story te delen. In deze video is een dansende Saibari te zien met het bijschrift 'Player of the Season'. Beide spelers lijken klaar te zijn voor een mooie transfer. Saibari heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug, waarin hij elf doelpunten maakte en elf assists gaf in 29 wedstrijden.

