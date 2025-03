PSV-speler haakt af bij Oranje voor wedstrijden tegen Spanje: 'Ik baal er wel enorm van'

Het Nederlands elftal speelt later in maart tweemaal tegen Spanje, in de Nations League. Jerdy Schouten (PSV) moet die wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Vanwege knieklachten heeft hij zich afgemeld, meldt zijn werkgever.

"Jerdy Schouten mist het uitduel met RKC Waalwijk, vanwege knieklachten die hij heeft opgelopen in de afgelopen wedstrijden", aldus de Brabantse club. "De 28-jarige middenvelder moet daarom ook de komende interlandperiode met het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan."

Afgelopen woensdag bleef Schouten in de Champions League tegen Arsenal (2-2) halverwege achter in de kleedkamer. De KNVB en bondscoach Ronald Koeman roepen geen vervanger op.

Jerdy Schouten isn’t able to join Oranje due to an injury. ℹ️



For now, there will be no replacement.#NothingLikeOranje pic.twitter.com/ELaxrfCdwm — OnsOranje (@OnsOranje) March 15, 2025

Helaas

“Het is gelukkig niet iets wat me maanden aan de kant zal houden, maar helaas is het niet mogelijk om de komende wedstrijden op het veld te staan”, zegt Schouten. “Ik baal er wel enorm van dat ik er niet bij kan zijn tegen RKC en daaropvolgend ook niet bij Oranje.”

Dit is de definitieve Oranje-selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de Nations League-duels met Spanje bekendgemaakt. Memphis Depay keert daarbij officieel terug in de selectie. Stefan de Vrij en Nathan Aké zitten niet bij de definitieve selectie van Oranje.

Nathan Aké

Een andere speler uit de voorselectie voor het tweeluik tegen Spanje, de Europees kampioen, zei begin vorige week al af. Nathan Aké maakte maandag bekend onder het mes te zijn gegaan. Aké heeft zich laten opereren aan een breuk in zijn linkervoet. De verdediger van Manchester City zal lang afwezig zal zijn.

"De artsen hebben mij verteld dat Aké tien tot elf weken eruit zal liggen", zei Manchester City-trainer Pep Guardiola.

Dit zit Frenkie de Jong dwars: 'Ik heb het gevoel dat mensen daar tegenwoordig alleen naar kijken' Frenkie de Jong (27) heeft een fraaie carrière, maar volgens velen ontbreekt het wel aan iets bij de middenvelder van Barcelona. Namelijk het vermogen om echt een stempel te drukken op een wedstrijd, bijvoorbeeld in de vorm van goals of assists. De Oranje-international ziet dat anders.

Memphis Depay

Ook staan de duels met Spanje in het teken van de terugkeer van aanvaller Memphis Depay. Koeman vertelde dat hij geen twijfels had over de fysieke gesteldheid van Memphis. "Hij is heel fit," concludeerde de bondscoach. "Fitter dan hij afgelopen zomer op het EK was. Ik heb wel met hem gesproken over een eventuele reserverol. Als je geselecteerd wordt, zijn er twee plekken: op het veld of op de bank."

Ten opzichte van de voorselectie ontbreekt ook Stefan de Vrij (Internazionale). Matthijs de Ligt van Manchester United is opgeroepen als vervanger.