Dit zit Frenkie de Jong dwars: 'Ik heb het gevoel dat mensen daar tegenwoordig alleen naar kijken'

Frenkie de Jong (27) heeft een fraaie carrière, maar volgens velen ontbreekt het wel aan iets bij de middenvelder van Barcelona. Namelijk het vermogen om echt een stempel te drukken op een wedstrijd, bijvoorbeeld in de vorm van goals of assists. De Oranje-international ziet dat anders.

"Ik ben zeg maar de meest controlerende, verdedigende middenvelder nu bij Barcelona", zegt De Jong tegen Ziggo Sport. "Je kan dan niet verwachten dat ik tien goals ga maken. Natuurlijk kan ik echt wel een goal maken en zeker een assist geven."

Statistieken

Hij vervolgt: "Ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig alleen nog maar, of heel veel, naar statistieken kijken en daarop spelers beoordelen. Ze kijken niet echt meer naar een wedstrijd. Goals zijn het aller belangrijkste in het voetbal. Maar het is niet zo, dat als een speler niet scoort dat hij dan niet goed kan spelen. En ook andersom niet, als hij scoort dat hij wél goed speelt."

De echte statistieken

Sinde De Jong in het seizoen 2014-2025 zijn eerste profminuten maakte, heeft hij in 326 wedstrijden meegespeeld. Daarin kwam hij tot 20 goals en 29 assists. Delen we zijn totale aantal speelminuten door het aantal goals en assists, dan is De Jong eens per 501 minuten betrokken bij een doelpunt.

Het vaakst werd hij opgesteld als centrale middenvelder (229 keer), daarnaast was hij 126 keer verdedigende middenvelder. In zijn begindagen bij Ajax werd hij dikwijls als centrale verdediger ingezet (29 keer). Vreemd genoeg was hij zelfs eenmaal centrumspits. Dat was in januari 2015, met Jong Ajax tegen Jong Sparta. En jawel: De Jong maakte een goal!

FC Barcelona

Al diverse keren leek De Jong op weg naar de uitgang bij Barcelona. Maar ook knokt hij zich alsdoor terug. Sinds het begin van dit kalenderjaar is De Jong teruggekeerd in de basis bij FC Barcelona. De 27-jarige middenvelder was na zijn blessure een tijd lang niet zeker van een basisplaats, maar heeft ondertussen zijn waarde voor het elftal dikwijls bewezen.

Hij profiteerde van de vormdip van jongeling Marc Casadó en vormt een goed middenveld met Pedri en Dani Olmo.

Alles over La Liga

