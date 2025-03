Harde conclusie over PSV'er Joey Veerman: 'Dat gaat hem zijn carrière kosten als groot internationaal voetballer'

De grootste kritiek die Joey Veerman altijd krijgt, is dat hij aan de bal goed is maar zonder bal veel meer kan. Robert Maaskant zag dat vroeger al, toen Veerman nog in de jeugd van Volendam speelde. Toch noemt hij hem in een rijtje PSV'ers die bij Ajax in de basis zouden starten. "Met zijn spel zou hij geweldig bij Ajax passen."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine krijgt Maaskant de vraag welke PSV'ers hij altijd zou opstellen bij Ajax, richting De Topper van aanstaande zondag. "Ik denk dat ze allemaal wel inwisselbaar zijn", reageert de Helmond Sport-trainer over beide teams. "Luuk de Jong, Noa Lang, die zou ik laten spelen." Lang zou hij meenemen voor de creativiteit, dat is wat Ajax mist momenteel vindt de analist.

PSV'ers bij Ajax

Ivan Perisic, waar Maaskant groot fan van is, zou hij dan weer niet meenemen. "Hij zou denk ik niet passen in het systeem. Dat is al zo gecontroleerd, dan is hij niet nodig." Presentator Rick Kraaijeveld noemt nog wat PSV'ers op die mogelijk zouden spelen, zoals Sergino Dest of Tyrell Malacia. Maaskant knikt alleen maar ja. "Dat zijn jongens die overal in Nederland zouden spelen, bij PSV, Feyenoord of Ajax. Daar zouden ze altijd in de basis staan."

Joey Veerman

Wie hij ook noemt als PSV'er die bij Ajax zou kunnen spelen is Joey Veerman. "Hij zou uitstekend bij Ajax passen. Niet onder Francesco Fraioli, hoewel het voor zijn ontwikkeling misschien wel goed zou zijn. Dat hij ook dat spel gaat leren." Maaskant is benieuwd of Veerman überhaupt in de basis staat zondag bij De Topper PSV - Ajax. "Hij heeft in grote wedstrijden nog niet geleverd."

Waar hij lyrisch is over de Volendammer heeft hij toch ook wat kritiekpunten waar de technische middenvelder aan moet werken. "Ik ben fan van zijn voetbalvisie en hoe hij de bal over en nergens kan neerleggen. Wat niemand anders kan, hij ziet dat ook. Maar het is gebleken dat als het tempo omhoog gaat, hij meer tijd nodig heeft."

De wereldtop halen

In verdedigend opzicht is nog veel winst te behalen voor hem, vindt Maaskant. "Als hij wat meer krijgt van een Mark van Bommel van vroeger, dan gaat hij enorm beter worden. Dat wil hij misschien niet, want hij is ook eigenwijs." Maaskant heeft hem een keer zien spelen en zag toen precies wat het probleem was: "Hij maakte een geweldige actie, speelde vier man uit maar daarna stond hij gewoon helemaal stil. Dat kan niet. Dat zit dan gewoon in jouw karakter."

Daar zit het probleem volgens Maaskant wat Veerman nog niet verder heeft geholpen in zijn carrière. "Karakter is zo moeilijk om te hervormen. Er zit blijkbaar ergens diep in hem een bepaalde gemakzucht waar hij waarschijnlijk ook van baalt. Dat gaat hem wel zijn carrière kosten als een heel groot internationaal speler. Hij heeft de kwaliteit om de absolute wereldtop te halen, en dat komt niet naar voren door die karaktereigenschap."

In de tiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld uitgebreid vooruit op de aanstaande Topper in de Eredivisie, een bijzondere tip voor Frenkie de Jong en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

