Waarom Memphis Depay altijd met zijn vingers in zijn oren juicht

Memphis Depay valt op binnen en buiten de lijnen. De spits van Oranje juicht al sinds jaar en dag met zijn vingers in zijn oren. Maar waarom eigenlijk? Daarvoor moeten we terug naar 2018, toen hij nog voetballer was bij Olympique Lyon. Daar voerde Depay zijn celebration in.

Sinds kort viert Memphis Depay zijn goals met een zweetband op. Dat deed veel stof opwaaien, al bleef de hoofdpersoon er bijzonder rustig onder. "Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me", reageerde hij voorafgaand aan het EK. Ook liet hij er rugnummer '10' in borduren en de tekst 'Who cares'.

Waarom Memphis Depay met zijn vingers in zijn oren juicht

Dat heeft te maken met zijn connectie met God. "God was er altijd al voor mij, maar ik stond nog niet helemaal open voor hem. Dat heeft me veranderd", zei Depay destijds in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik heb niet opeens een ander karakter, maar er zijn wel dingen bijgekomen, ik heb dingen geleerd."

Met het juichen wil Depay zeggen: 'Ik luister alleen naar God'. "Ik ben geen religieus persoon in de zin dat ik elke week naar de kerk ga, of kruisjes sla, dat is voor iedereen anders. God is overal. Ik heb echt een relatie met God."

Ook in het boek Heart of a lion over het leven van Memphis Depay gaat het veel over God. De biografie werd geschreven door Simon Zwartkruis. 'Mijn zelfbeeld is te lang bepaald door wat andere mensen over mij zeiden. Dat deed me geen goed. Ik ben gaan beseffen dat hoe God mij ziet het allerbelangrijkste is. (...) Ik haal de liefde uit mezelf en uit God', viel te lezen in zijn biografie.

