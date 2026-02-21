PSV beleefde een moeizame avond in het thuisduel met sc Heerenveen, vooral omdat de vele kansen onbenut bleven. Uiteindelijk maakte Ricardo Pepi zijn rentree na weken afwezigheid en deed hij meteen waar hij om bekendstaat: scoren. Tegen sc Heerenveen was hij direct twee keer trefzeker, iets wat veel indruk maakte op trainer Peter Bosz. "Hij is een fenomeen, een fenomeen."

PSV kende een valse start tegen Heerenveen, want de bezoekers kwamen in het Philips Stadion op voorsprong. De Eindhovenaren draaiden dat na rust echter volledig om. "Gekeken naar de eerste helft ben ik opgelucht met het resultaat, maar op basis van de tweede helft ben ik blij. Het is niet vanzelfsprekend dat je het na zo'n slechte eerste helft kan omdraaien. Vaak trek je het door in de tweede helft en gaat het van kwaad tot erger. Wat dat betreft is het knap", stelt Bosz.

'Slap, verschrikkelijk man'

Bosz heeft zich enorm geërgerd aan de mentaliteit en instelling van zijn ploeg. "Door het energielevel van mijn ploeg moesten ze mij op de bank af en toe ook even wakker maken, maar in de tweede helft heb ik wel het juiste gif gezien en dan ziet alles er beter uit. Dit heeft puur te maken met instelling: zó slap, verschrikkelijk man", zegt Bosz met een verheffende stem. "Je moet er gewoon overheen klappen. Ik heb ze geholpen door Jerdy Schouten door te schuiven en ze één op één te laten spelen, maar dit zit 'm puur in mentaliteit en instelling."

Volgens de 62-jarige coach mag het PSV niet overkomen, ondanks dat de concurrentie op liefst veertien punten staat en het vrijwel zeker is dat PSV kampioen gaat worden. "Ik kon het volledig begrijpen toen de fans hun ongenoegen kenbaar maakten. Ook als je zoveel punten voorstaat, mag dit je niet overkomen. Ik weet niet waar de slechte eerste helft vandaan komt, maar in de tweede helft zag ik een volledig andere ploeg terwijl het wel dezelde namen waren.

Genoten van Pepi

Bosz heeft wél genoten van de rentree van Ricardo Pepi. De Amerikaanse topschutter lag er de afgelopen weken uit vanwege een handblessure, maar had 'm binnen twee minuten al in het netje liggen. "Ik wist niet wat ik kon verwachten van Pepi. Hij heeft wel volop meegetraind, maar zijn teamgenoten hebben hem tijdens trainingen nog wel ontzien. Ze wilden hem niet naar de grond trekken, maar dat gebeurt in een wedstrijd wel. Alleen, hij schoot er direct één in", vertelt Bosz, die 'm vervolgens afgekeurd zag worden doordat Ismael Saibari te vroeg inliep me druk zetten

Tien minuten later was het alsnog raak. Daarmee heeft Pepi een bijzondere statistiek: hij scoort gemiddeld één keer in 78 minuten. "Die goedgekeurde goal, dat was een échte Pepi-goal. Ik zeg dan altijd: draai je maar om, dat is een doelpunt. Dat hij bij zijn rentree dan weer scoort: fenomeen, fenomeen. Hij hoeft niet goed en lang te spelen, maar hij is een doelpuntenmachine. Het zou jammer zijn als hij vertrekt zonder een heel seizoen voor PSV te hebben gespeeld...", besluit Bosz.

