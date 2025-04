PSV-sterkhouder blijft nog jaren in Eindhoven: 'Meer tranen van geluk'

PSV'er Mauro Júnior blijft voorlopig in Eindhoven. De Braziliaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2029. Het kind van de club is van plan om nog veel mooie herinneringen te maken bij de ploeg van Peter Bosz. "PSV is mijn familie. Mijn thuis. Mijn verhaal."

Mauro is al erg lang in Eindhoven te vinden. Hij werkte in de zomer van 2013 zijn eerste trainingsstage op De Herdgang af. Vier jaar later tekende hij op achttienjarige leeftijd zijn eerste contract bij PSV. Hij groeide uit tot een cruciale speler voor het team.

'Meer dan een club'

De 25-jarige is blij met zijn contractverlenging. "PSV is meer dan een club voor mij. Het is deel van wie ik ben geworden", aldus Mauro. "Jullie zagen me lachen, jullie zagen me huilen, jullie zagen me vallen en vooral ook weer opstaan."

Hij bedankt de fans voor alle steun in moeilijke tijden. "Waarin ik moest revalideren en de bal alleen maar kon aanraken in mijn dromen."

Directeur Earnest Stewart is ook blij met de nieuwe overeenkomst. "Los van zijn verdedigende en voetballende kwaliteiten is Mauro ook qua mentaliteit van grote toegevoegde waarde."

Buitenlandse interesse

PSV heeft diep in de buidel moeten tasten om Mauro te behouden, meldt clubwatcher Rik Elfrink in het ED. Hij stond ook in de belansgtelling van Braziliaanse en Duiste clubs. "We zijn er trots op dat hij zijn liefde voor PSV boven een aantal buitenlandse opties heeft verkozen", aldus Stewart.

Tranen van geluk

Mauro kijkt uit naar de komende jaren. "Ik ben nog lang niet klaar en wil nog veel meer met jullie meemaken", richt hij zich tot de PSV-fans. "Meer prijzen, meer tranen van geluk, meer herinneringen. Van Braziliaan tot inmiddels ook zeker Eindhovenaar in hart en nieren. Laten we samen doorgaan."

