Ajax, Feyenoord en PSV krijgen ter compensatie miljoenen euro's van UEFA

De Nederlandse voetbalclubs hebben een miljoenenbedrag gekregen van de UEFA na internationaal succes van hun spelers. De Europese voetbalunie gaf dinsdag de cijfers prijs.

In totaal kregen meer dan 900 Europese clubs samen 233 miljoen euro overgemaakt. Het geld is ter compensatie voor het afstaan van spelers voor nationale teams. De UEFA heeft over de periode 2020-2024 iets meer dan 6,5 miljoen euro betaald aan Nederlandse clubs.

Feyenoord ontving in Nederland het meeste geld met ruim 2,3 miljoen euro. Daarna volgen Ajax (1,88) en PSV (1,23). Excelsior kreeg nog 3659 euro en was daarmee de minst betaalde van de 24 Nederlandse clubs die recht hadden op een vergoeding. Engelse clubs ontvingen over dezelfde periode bijna 47 miljoen euro, met Manchester City (5,17) als uitschieter.

Het gaat om betalingen voor interlands in de Nations League van 2020-2021 en 2022-2023, de kwalificaties voor het EK van 2024 en de eindronde van afgelopen zomer. Voor dat EK werd 140 miljoen euro vrijgemaakt. De zogenoemde solidariteitsbijdrage steeg ten opzichte van de vorige periode met 33 miljoen euro.

In de Eredivisie is nog een strijd om Europese miljoenen gaande. PSV en Feyenoord vechten nog om de tweede plek in de competitie om een plek in de Champions League veilig te stellen. De Eindhovenaren verdedigen plek twee en het gat is op dit moment vijf punten. Maar de twee ploegen spelen op 11 mei nog tegen elkaar.

Go Ahead Eagles heeft maandag al een plek in de Europa League bemachtigd met de eindzege in de KNVB Beker. Dat levert al direct 4,31 miljoen euro op. Daarnaast krijgt de ploeg nog een mooi bedrag aan prijzengeld, namelijk 350.000 euro.

