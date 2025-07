PSV heeft de afgelopen weken flink wat zaken gedaan op de transfermarkt en veel nieuwe spelers gehaald. Door de komst van twee nieuwe keepers, is er eentje in de Eindhovense selectie overbodig geworden. Joël Drommel mag ergens anders minuten maken en doet dat in Rotterdam.

Sparta Rotterdam meldt de komst van doelman Joël Drommel van PSV. De 28-jarige doelman wordt voor een seizoen gehuurd en kan de plaats gaan innemen van Nick Olij, die Sparta verruilde voor de landskampioen uit Eindhoven. Drommel kwam eerder uit voor FC Twente en maakte in 2021 de overstap naar PSV. Daar was hij de afgelopen seizoenen vooral reservekeeper achter de Argentijn Walter Benítez, die vertrokken is naar Crystal Palace in de Premier League.

'Bij ons mag hij zich bewijzen'

"Wij zijn erg blij met de komst van Joël, omdat we deze zomer op zoek zijn gegaan naar goede vervangers van Nick Olij. Door de eerdere komst van Filip Bednarek en Pascal Kuiper zijn we qua doelmannen nu helemaal compleet", laat technisch directeur Gerard Nijkamp via de club weten. "Bij ons mag Joël in de voorbereiding bewijzen waarom hij klaar is om eerste doelman van Sparta te worden."

Keeper Kovar

PSV haalde naast Olij ook al keeper Kovar van Bayer Leverkusen, voor Drommel was er dus geen plek meer. Bij AZ shopte technisch directeur Earnest Stewart vooralsnog voor het meeste geld. Ruben van Bommel werd voor meer dan vijftien miljoen overgenomen en de Alkmaarders hebben inmiddels een vervanger gevonden voor de vertrokken linksbuiten, die op het EK onder 21 nog een hoofdrol pakte bij Jong Oranje.

AZ haalt vervanger voor Ruben van Bommel

AZ heeft de Deense voetballer Isak Jensen overgenomen van Viborg FF. De 21-jarige vleugelaanvaller heeft een contract in Alkmaar getekend tot medio 2030. Jensen werd na zijn jeugdopleiding overgenomen door het Amerikaanse St. Louis City. Hij speelde elf wedstrijden in de Amerikaanse profcompetitie MLS en werd in het seizoen 2023/2024 door Viborg FF gehuurd, dat hem het daaropvolgende seizoen officieel overnam.

Rol van Simon Paulsen

"Isak is een jongen met veel snelheid, power en een individuele actie", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Als hij op de linkerkant speelt, gaat hij de concurrentie nu aan met Ro-Zangelo Daal, die in de voorbereiding een geweldige indruk maakt." Jensen zegt dat hij veel heeft gehad aan Simon Poulsen, oud-speler van de Alkmaarders en van PSV. "Ik heb veel heen en weer gebeld met hem en hij had alleen maar goede dingen te vertellen over AZ", aldus de Deen die volgens eigen zeggen een directe speelstijl heeft en duels niet uit de weg gaat. "En ik hoop dat ik hier een hoop vrije trappen binnen ga schieten."

