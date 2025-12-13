PSV kon opgelucht ademhalen na de knotsgekke wedstrijd tegen Heracles Almelo. De Eindhovenaren houden daarmee hun ongeslagen status vast, die al sinds 30 augustus staat. Even leek PSV af te stevenen op een gelijkspel, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het langste eind. Het duel eindigde in 4-3.

Goudhaantje Guus Til wilde het PSV‑publiek na een prachtige herdenking voor overleden supporters al vroeg trakteren op gejuich. Hij werd licht vastgehouden in het strafschopgebied en smeekte om een penalty. Scheidsrechter Alex Bos wilde daar echter niets van weten. Voor Til gold uiteindelijk toch: tweemaal is scheepsrecht. In de twintigste minuut wees de arbiter namelijk wél naar de stip. De middenvelder annex spits zette met grote passen aan richting het doel, maar werd op het laatste moment neergehaald door Alec van Hoorenbeeck: penalty.

Solide voorsprong

Ricardo Pepi had de openingstreffer al binnengeschoten, maar Bos had net daarvoor al voor een penalty gefloten. De Amerikaan liet de kans niet liggen, claimde de bal en verzilverde de strafschop zonder aarzelen. Zo zette hij alsnog de 1‑0 op het bord, waarmee hij voor de vierde wedstrijd op rij tot scoren kwam. Enkele minuten later zorgde Ismael Saibari, óók vanaf de stip, voor de 2-0.

Heracles krijgt óók een penalty

In de slotseconden van het eerste bedrijf kwam de scheidsrechter opnieuw in de spotlights terecht. Bos werd naar het scherm geroepen vanwege een eerdere handsbal van Mauro Junior. Na het bekijken van de beelden wees de jonge arbiter resoluut naar de stip. Hornkamp liet zich niet van de wijs brengen door de PSV-supporters en schoot beheerst binnen: 2-1. De wijze waarop hij dat deed, veroorzaakte echter enige commotie. De Heracles-spits leek tijdens zijn aanloop namelijk een stap terug te zetten, wat niet is toegestaan, maar de goal bleef gewoon staan.

Na rust had Pepi zijn ploeg al vrij snel op 3-1 kunnen zetten, maar zijn kopbal werd makkelijk gepakt door Heracles-goalie Timo Jansink. Enkele minuten later lag de bal wél in het netje bij PSV. Mario Engels werd prachtig diep gestoken, waarna hij 'm vrij kon breed leggen op Luka Kulenovic. De Bosniër stond slechts enkele seconden in het veld, maar schoof de bal van één meter gemakkelijk in het doel: 2-2. Er volgde zelfs een gigantische kans op de 2-3, maar daar stak Matej Kovar een stokje voor met een katachtige reflex.

Gekkenhuis in tweede helft

PSV legde een zéér zwakke tweede helft op de mat, maar kwamen desondanks wel weer op voorsprong. Joey Veerman kreeg alle tijd en ruimte om te schieten, maar kreeg vooral hulp van Jansink. De Heracles-goalie schatte het afstandsschot verkeerd in en zag de bal over zijn handen stuiteren, waardoor PSV de leiding nam: 3-2. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later legde Hornkamp zijn tweede treffer van de avond in het net. Hij kwam, na zwak verdedigen, één-op-één met Kovar en schoof 'm beheersd binnen: 3-3.

PSV aan de haal met overwinning

Uiteindelijk trok PSV tóch aan het langste eind. Sergiño Dest zette zijn tegenstander met een geweldige aanname op het verkeerde been en bereikte Til. Daar wist de clubtopscorer van de Eindhovenaren wel raad mee, want hij werkte 'm met links tegen de touwen: 4-3. De opluchting was overduidelijk zichtbaar, want Til schreeuwde het uit. Daarmee was de elfde zege op rij een feit.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.