PSV-keeper Niek Schiks beleefde een memorabele dag. De 22-jarige Brabander werd na de overwinning op FC Groningen uitbundig toegezongen en kon zijn emoties nauwelijks bedwingen. "Ik had het enigszins wel verwacht", gaf Schiks kort na zijn debuut toe.

Schiks is absoluut geen onbekende in het profvoetbal, want hij heeft al tachtig wedstrijden bij de beloften van PSV op zijn naam. Hij heeft dan ook niet per se slecht geslapen. "Ik heb natuurlijk redelijk wat wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gekeept, dus ik was niet heel erg zenuwachtig. Maar toen ik in het stadion kwam, besefte ik wel: dit is de Eredivisie. Dan gaat het meer kriebelen", zegt Schiks met een grote grijns bij ESPN.

Blessures bij Olij en Kovar

Voor de 22-jarige goalie was het uiteindelijk razendsnel schakelen, want hij hoorde zaterdag na de training pas dat hij zou gaan spelen. "Als je het eenmaal weet, dan krijg je een grote glimlach op je gezicht. Maar daarna moet je ook vrij snel schakelen, want het is een belangrijke wedstrijd", vervolgt Schiks, die het niet fysiek met zijn ouders kon bespreken. "We gingen al direct naar het hotel in Groningen, dus ik heb ze snel gebeld. Het is ver, maar ze wilden natuurlijk komen kijken. Het is mooi dat ze allemaal op de lange tribune zaten", zegt hij vol trots.

Schiks begon als veldspeler bij de PSV Academy, maar al snel werd duidelijk dat zijn kwaliteiten vooral bij het keepen lagen. Hij doorliep alle jeugdelftallen en is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste doelman van Jong PSV. Zondag werd die ontwikkeling bekroond met zijn debuut in de hoofdmacht door blessures van Matej Kovar en Nick Olij. "Je komt als klein jochie binnen met een droom, maar dan weet je nog niet dat het zó lastig is. Als je vervolgens zo lang bij de club loopt, dan ga je liefde voor de club ontwikkelen. Dan ben je gewoon een PSV-fan."

Tranen bij Schiks

Na een uitstekende wedstrijd, waar hij onder meer Younes Taha op geweldige wijze van scoren afhield, kwamen er flink wat emoties naar boven. "Ik wilde het eigenlijk niet zeggen", lacht Schiks. "Dit is het harde werken van de afgelopen jaren, dat kwam er even uit. Ik ben ook wel een emotionele jongen, dus ik had het enigszins wel verwacht. Dit is een heel mooi moment. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen halen. Nu moet ik hard blijven werken om stappen te blijven maken."

