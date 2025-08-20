PSV lijkt flink beet te hebben op de transfermarkt. De Eindhovenaren zijn opnieuw om tafel gegaan met Bayern München, ditmaal voor een 19-jarige aanvallende middenvelder. Het gaat om de talentvolle Paul Wanner.

PSV en Wanner werden al langer aan elkaar gelinkt, maar het was nog niet duidelijk om wat voor soort deal te gaan. De Eindhovenaren waren op zoek naar een vervanger van Malik Tillman, die óók overkwam van Bayern München. Na twee seizoenen bij PSV maakte Tillman deze zomer de overstap naar Bayer Leverkusen.

Wanner is dus de volgende aanvallende middenvelder van Der Rekordmeister die naar Nederland komt. Bayern München doet daarmee de jongste debutant ooit voor de club in de Bundesliga van de hand. De inmiddels 19-jarige Wanner was zestien jaar en vijftien dagen toen hij zijn debuut maakte. Daarmee is hij ook de op één na jongste speler ooit in de Duitse competitie.

Transfersom voor Paul Wanner

Wanner is achttien miljoen euro waard, maar kost volgens Duitse media zo'n vijftien miljoen euro. Daar komen nog wel bonussen bij. Ook zou er een terugkoopclausule in de deal zijn opgenomen, maar het bedrag daarvan is niet bekend. Hij zou woensdagavond al naar Eindhoven komen om zijn medische keuring te ondergaan.

Aanvallende impulsen voor PSV

PSV was druk op zoek naar nieuwe aanvallende impulsen. Een vervanger voor Tillman was al een prioriteit en daar is sinds een paar dagen ook de zoektocht naar een nieuwe spits bijgekomen. Nieuwbakken aanwinst Alasanne Pléa is namelijk in de tweede competitiewedstrijd zwaar geblesseerd geraakt. Naar verwachting is hij 'ergens' in 2026 pas weer inzetbaar.

De Eindhovenaren hebben nog geen akkoord met een nieuwe spits. Joshua Zirkzee is een veelgenoemde naam, maar de Nederlander staat onder contract bij Manchester United. Het is nog onduidelijk of een huurdeal mogelijk is.

