PSV-coach Peter Bosz wordt de laatste weken genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje. Zijn naam zingt ook steeds meer rond in Amsterdam door de mogelijke aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur bij Ajax. De trainer laat nog niks los, maar vertelt wel over zijn wens om bondscoach te worden.

Bosz werd de afgelopen weken genoemd als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax en Ronald Koeman bij Oranje. Over laatstgenoemde suggestie was bijvoorbeeld Valentijn Driessen erg enthousiast. " Koeman moet na het WK wel weg. Na zes jaar moet je gewoon een andere bondscoach hebben. Ik zou graag Bosz als trainer van het Nederlands elftal zien. Dat is allemaal veel avontuurlijker", vertelde de journalist in de uitzending van Vandaag Inside afgelopen woensdag.

Felicitaties vanuit Zeist en Amsterdam

Bosz werd ter gelegenheid van zijn 62e verjaardag gebeld door Radio 538. Daar kunnen de presentatoren het toch niet laten om te vragen of hij al een felicitatie vanuit Zeist of Amsterdam heeft ontvangen. "Ik ben er nog niet doorheen gescrolld", lacht Bosz over de suggestie. Vervolgens slaat hij ook nog een serieuzere noot aan. "Ik heb het geweldig naar mijn zin bij PSV. Echt een hele warme en fijne club en ik werk daar ook met fijne mensen samen. En ik heb een geweldig elftal."

Eerder onthulde Bosz al dat hij het een grote eer zou vinden om ooit bondscoach te worden van het Nederlands elftal en daar blijft hij wel bij. "Ik zit al lang in het betaalde voetbal. Ik geloof al bijna 45 jaar. Dan is bondscoach worden wel iets heel bijzonders. Maar komt het niet, dan heb ik het geweldig naar mijn zin bij PSV."

Rood wijntje

Ook vertelt Bosz nog over een mooi ritueel dat hij heeft na thuiswedstrijden van PSV. "Bij uitwedstrijden niet, maar bij thuiswedstrijden doen we het wel. Dan hebben we eerst alle verplichtingen en komen we daarna weer in mijn trainerskamer. Dan drink ik met de staf een rood wijntje."

Toen Bosz in het buitenland werkte ging hij zelfs nog verder en dronk hij soms ook een wijntje met de coach van de tegenstander. "Ik deed dat in Frankrijk ook met de trainer van de tegenstander. In Engeland doen alle trainers dat onderling en ik vond dat zo'n leuk idee. Want meestal sta je tegen elkaar wat te schreeuwen en ik wilde ongeacht de uitslag de trainer uitnodigen in mijn trainerskamer. Iedereen kwam en dan kweek je een mooie band met elkaar."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.