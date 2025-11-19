Ajax maakt serieus werk van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur van de club. Dat meldde Valentijn Driessen woensdagavond bij Vandaag Inside. Als de komst van 'de zoon van' rondkomt in Amsterdam, dan zien Driessen en Johan Derksen een ideale kandidaat die Cruijff kan halen als nieuwe trainer van Ajax.

"De geruchten over Jordi Cruijff naar Ajax zijn best wel serieus", wist Telegraaf-voetbaljournalist Driessen te melden in de talkshow. "Als dat niks zou zijn geworden, had Ajax dat allang laten weten. Er is wel degelijk contact geweest en dat contact is er nu nog." Volgens Derksen zou de zoon van voetballegende Johan Cruijff een groot risico nemen door bij Ajax in te stappen. "Het is een gevaarlijke aanstelling voor Jordi. Hij wordt op de naam van zijn vader binnengehaald. Maar je hebt geen enkele garantie dat die jongen daar zijn draai vindt."

Spanjaard of Peter Bosz

Volgens Derksen heeft Cruijff geen enkele blik op het Nederlandse trainerskorps. "Die gaat met een Spanjaard komen of met Peter Bosz", weet Derksen de trainerskandidaat van de aan te stellen technisch directeur te voorspellen. "Maar als PSV hoort dat Jordi technisch directeur van Ajax wordt, dan gaat PSV Bosz natuurlijk langer vastleggen." Driessen veert op bij de combinatie van Bosz met Ajax. Eerder werkte de huidige trainer van de landskampioen al bij Ajax en liet het de ploeg aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen.

'Wie heeft er niet gefaald?'

"Op het moment dat het zou gebeuren dat Bosz naar Ajax gaat, zou dat fantastisch zijn voor Ajax", meent Driessen. Derksen valt hem bij. "Dat zouden ze eigenlijk nu meteen al moeten doen." Maar of Cruijff met eventueel Bosz Ajax wel weer op de rit krijgen, is nog maar de vraag. "Niemand biedt garanties", zegt Driessen. "Dat hebben we wel gezien de afgelopen jaren. Wie heeft er niet gefaald de laatste tijd daar? Jan van Halst, Alex Kroes, Danny Blind..."

Sneer naar Louis van Gaal

Presentator Wilfred Genee werpt hem voor de voeten dat Blind Louis van Gaal te kakken zette. Maar Driessen zit duidelijk niet in het kamp van Van Gaal. "Dat kan toch niet?! Hij roept dat het bij hem drie jaar duurt, maar Arne Slot en Peter Bosz deden het allebei in één jaar bij hun clubs. Maar meneer Van Gaal heeft drie jaar nodig. Hij zit er al anderhalf of twee jaar en er is geen kloot van gekomen. Er is helemaal niks van terechtgekomen."