In Eindhoven zijn ze nog maar nauwelijks bekomen van de wedstrijd tegen Napoli of een nieuw topaffiche staat alweer voor de deur. Zondag wacht koploper Feyenoord. Het vertrouwen rond de club is groot na de 6-2-overwinning op Napoli afgelopen dinsdag. Toch bleef Peter Bosz tijdens de persconferentie in aanloop naar de clash met beide benen op de grond. "Die wedstrijd zou ik perfecter noemen."

Na de overwinning van PSV op Napoli in de Champions League was de media lyrisch over de ploeg van Bosz. Zo werd het spel van de Eindhovenaren vergeleken met het spel van Ajax in de Champions League onder Erik ten Hag.

'Ik vond dat wel meevallen'

Toch vertelt Bosz dat hij PSV onder zijn leiding betere wedstrijden heeft zien spelen dan dinsdag in de Champions League tegen Napoli. "Een galavoorstelling? Van mij mag je het zo noemen, maar ik vond dat wel meevallen", zei hij vrijdag tijdens een persconferentie op De Herdgang in Eindhoven, ter voorbeschouwing op de topper van zondag tegen Feyenoord.

Bosz memoreerde aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, die PSV in april vorig jaar met 8-0 won. "Die wedstrijd zou ik perfecter noemen. Maar we hebben natuurlijk wel een goede wedstrijd gespeeld tegen Napoli. Ik ben heel blij dat we hebben gewonnen. Dit geeft weer moed."

'Misschien wordt het wel een hele slechte wedstrijd zondag'

Feyenoord begint het duel zondag met een voorsprong van drie punten in de Eredivisie. De 61-jarige oefenmeester van PSV had genoeg complimenten over voor zijn grote rivaal. "Ik vind dat ze het goed doen", aldus Bosz. "Ik geloof dat ik ze een groot compliment heb gegeven na de wedstrijd tegen Aston Villa. Toen speelden ze een hele goede eerste helft, met heel veel dynamiek. Dat was leuk om naar te kijken."

Bosz was blij dat Feyenoord zondag met ruime cijfers bij Heracles Almelo won (0-7). "Want dat lukt bijna nooit twee keer achter elkaar. Aan de andere kant kun je dat ook zeggen van onze 6-2 tegen Napoli. Dus misschien wordt het wel een hele slechte wedstrijd zondag", zei Bosz grappend. "Op dit moment zijn Feyenoord en PSV de beste twee teams van Nederland. Of dat aan het einde van het seizoen nog steeds zo is, weten we nu nog niet."

Duel niet verplaatst

Donderdagavond versloeg Feyenoord Panathinaikos met 3-1 in de Europa League. De wedstrijd begon om 21:00 uur in plaats van 18:45 uur wegens storm Benjamin. Na afloop onthulde trainer Robin van Persie dat zijn club een verzoek had ingediend bij de KNVB om de clash tegen PSV te verlaten van 14:30 uur naar 20:00 uur. "Het heeft met herstel te maken. Dit zit er extreem kort op, maar het zijn geen excuses. Het is een vraag die we dringend hebben gesteld'', zo legde Van Persie het uit. Vrijdag werd bekend dat de KNVB dit verzoek niet heeft ingewilligd.

