Ricardo Pepi moet genoegen nemen met een reserverol achter gelegenheidsspits Guus Til. Tóch verwacht PSV-trainer Peter Bosz dat hij uiteindelijk weer met de Amerikaanse spits zal gaan spelen. Dat verklapt de ervaren oefenmeester na afloop van de 1-5 zege op AZ. "Pepi was het volledig met mij eens dat hij niet zou spelen", zegt Bosz op de persconferentie.

Til maakt de laatste weken veel indruk in de punt van de aanval van PSV. In de afgelopen acht duels, in alle competities, maakte zes goals en gaf hij drie assists. Toch was hij in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos minder. "Ik vind niet dat je op basis van één duel moet kijken. Als ik dat zou doen als trainer, dan zou het een duiventil worden."

'Pepi is onze eerste spits'

Tóch sluit Bosz niet uit dat Til snel zijn plek moet afstaan. "Ik probeer als trainer altijd ook de lange termijn voor ogen te hebben. Dan is Pepi onze spits. Hij is onze eerste spits, maar dan moet die natuurlijk wel fit zijn", doelt de trainer op het feit dat de Amerikaan nog altijd niet honderd procent fit is. "Ik heb hem (Pepi, red.) gesproken en hij was het volledig met mij eens dat hij niet niet zou starten tegen AZ."

Volgens de oefenmeester ligt dat enkel aan zijn fitheid. "Het niveau waarop wij moeten spelen is het allerhoogste niveau dat er is. Je moet twee wedstrijden in de week, waarvan één Champions League. En dit was ook weer een topwedstrijd. In het topvoetbal bestaan geen excuses. Sta je op het veld, dan word je beoordeeld op wat we zien. Dus dan moet je fit zijn."

"Ik zit nu natuurlijk rustiger op de bank, omdat het functioneert. Als Saibari-Til niet had gewerkt, dan ik misschien toch geforceerd gezegd: je moet erop, want ik heb niks anders", legt Bosz uit. "Dat hoeft nu gelukkig niet."

Hoe lang heeft Pepi nodig?

De Amerikaans-international zat de afgelopen maanden alweer negen keer bij de selectie, maar tóch wordt hij maar niet honderd procent fit. Wat moet hij dan nog doen? "Ik ben heel blij dat hij naar Amerika (het nationale team, red.) kan."

"Dan hoop ik ook dat hij daar weer speelminuten krijgt. Wij kunnen natuurlijk op trainingen ook 11 tegen 11 simuleren, maar dat lukt niet als je twee wedstrijden in de week speelt", zegt Bosz, waarmee hij doelt op het feit dat speelminuten heilig zijn voor Pepi.

