Hij was de redder in nood voor een kwakkelend PSV in de Champions League. In de 93e minuut stalen de Eindhovenaren een punt tegen Olympiakos dankzij een doelpunt van Ricardo Pepi. De Amerikaan, die sinds de terugkeer van zijn blessure bankzitter is, deed na afloop van de wedstrijd mysterieuze uitspraken. "Er gebeuren veel dingen achter de schermen die jullie niet zien."

Na een klinkende 6-2 zege op Napoli twee weken terug reisde PSV vol vertouwen af richting Griekenland. Peter Bosz beloofde een spetterend PSV, maar de fans kwamen uiteindelijk bedrogen uit. De landskampioen had het lastig tegen Olympiakos en moest in de zeventiende minuut de 1-0 incasseren na een vernietegende pegel van Gelson Martins.

' Helaas is dat niet mijn beslissing'

Eigenlijk kon PSV negentig minuten geen vuist maken tegen de Grieken, tot de 93e minuut. Na een vrije trap viel de bal voor de voeten van Pepi, die hem vervolgens binnen wist te rossen. Hierdoor groeide de Amerikaanse spits, die de laatste weken genoegen moet nemen met een plek op de bank, uit tot goudhaantje voor PSV.

Ondanks zijn plek op de bank is zijn taak duidelijk. " Scoren is mijn taak, dus dat moet ik doen", verklaarde Pepi na afloop van de wedtsrijd tijdens de persconferentie. De 22-jarige oud-speler van FC Groningen baalt van zijn reserverol, maar kan de keuze van zijn trainer respecteren. "Helaas is dat niet mijn beslissing, maar van de man naast me", zo knipoogde hij naar Bosz die naast hem zat. "En ik twijfel nooit aan zijn beslissingen."

' Er zijn dingen die ik niet kan delen'

Wel kwam Pepi met een mysterieuze verklaring waarom hij bankzitter is. " Natuurlijk is deze situatie niet makkelijk. Er gebeuren veel dingen achter de schermen die jullie niet zien, er zijn dingen die ik niet kan delen", aldus de spits van PSV.

Verder baalt Pepi van zijn rol. " Het is niet makkelijk om rustig te blijven, maar ik moet hiermee omgaan. Ik denk dat ik dat goed doe." Het goudhaantje van PSV wist dit seizoen in twaalf wedstrijden al vijf keer het net te vinden.

Ondanks deze prima cijfers lijkt Bosz de voorkeur te geven aan Guus Til in de punt van de aanval. PSV en Pepi krijgen over drie weken een herkansing in de Champions League. Dan reist de ploeg van Bosz af naar het Liverpool van Arne Slot.

