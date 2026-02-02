PSV is na de dreun tegen Bayern München ijzersterk opgestaan en liet Feyenoord kansloos in het Philips Stadion. Volgens clubiconen Berry van Aerle en Ernie Brandts is de titelstrijd daarmee beslist. Met kampioensliederen op de tribunes, een verlengde toekomst voor Peter Bosz en rust binnen de club ziet Van Aerle één conclusie: "Dit gaat niet meer mis", zegt de oud-verdediger.

PSV versloeg zondagmiddag Feyenoord met 3-0 en zette de ‘concurrent’ daarmee op zeventien punten. "Het was inderdaad wel een goed nieuws show", opent Van Aerle in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik vind het heel knap dat ze na zo’n domper tegen Bayern zó goed begonnen. Het was na ruim een kwartier al beslist en dat in een topper tegen Feyenoord. Het was in de tweede helft iets minder, maar op een gegeven moment ga je na die zware Champions League-wedstrijd ook een beetje consolideren."

Het PSV-icoon hoorde de kampioensliederen in het Philips Stadion met veel genoegen aan. "Wij voetballers zeggen altijd: we zijn pas kampioen als de titel binnen is", vervolgt Van Aerle, die zichzelf razendsnel corrigeert. "Om dit nog weg te geven, moeten tegenstanders een paar benen afzagen, zodat een aantal spelers op één been moet voetballen", zegt hij lachend. "PSV mag nog vijf duels verliezen, dat gaat niet gebeuren."

Contractverlenging Peter Bosz

Uit de speakers van het Philips Stadion schalt wekelijks ‘Brabantse Nachten Zijn Lang’ en dat gold afgelopen zondag vermoedelijk ook voor velen. Zeker nadat PSV-trainer Peter Bosz bekendmaakte dat hij de komende twee jaar bij PSV blijft. "Ik heb altijd gezegd: Bosz staat héél hoog op mijn lijstje om ooit eens bij PSV trainer te worden. Daarom ben ik héél blij dat hij nu nog twee jaar blijft, want de continuïteit blijft. Er blijft rust in de PSV-familie."

Géén Bayern München van Nederland

Van Aerle weigert om termen als 'Bayern München van Nederland’ in de mond te nemen. "In het eerste seizoen onder Bosz was Feyenoord ook heel sterk met Arne Slot en afgelopen jaar was ook een knotsgekke titelstrijd met Ajax. Dit jaar zijn ze oppermachtig, maar Ajax, Feyenoord en ook clubs als FC Twente en AZ zitten niet stil. Zij zullen ook denken: we moeten toch weer keer meedoen", zegt Van Aerle, die wordt aangevuld door Brandts. "Ik denk wel dat PSV dit dominante kan doorzetten. Ze kunnen echt wel nóg een jaar kampioen worden."

De scout van de Eindhovenaren verwacht dat het volgend jaar wel eens extra lastig worden met alle uitgaande transfers. "Onze spelers gaan op de markt komen, dan is het maar de vraag hoe we daarmee omgaan. We raken absoluut niet in paniek. We hebben alles al wel een keer meegemaakt, maar er gaan gegarandeerd grote Europese clubs komen voor onze beste spelers. Dus wij moeten onze lijstjes weer klaar hebben."

Ernie Brandts, die tussen 1977 en 1986 voor PSV speelde, denkt dat Bosz daarbij wel een belangrijk aandeel heeft. "Ze zullen de selectie moeten verversen en dan is het een voordeel dat Bosz er zit. Daardoor is er meer duidelijkheid en dat is precies wat spelers willen hebben. Bovendien wordt de clubkas de afgelopen jaren behoorlijk gespekt dankzij de goede prestaties van Bosz, dus het is goed dat ze met hem verlengd hebben."

Behouden Ivan Perisic en Ricardo Pepi

Deze winterse transferperiode was er onder PSV-supporters nog wel even vrees voor het vertrek van Ivan Perisic en/of Ricardo Pepi. Die deur lijkt PSV maandagochtend te hebben dichtgegooid. "Dat is een heel goede zet. Natuurlijk lijken ze wel kampioen te worden, maar ze willen de dubbel een keer pakken. Dat is Bosz nog nooit gelukt in zijn carrière, dus daar zou hij ook voor willen gaan. Bij nieuwe spelers is het altijd maar afwachten hoe ze ervoor staan."

Daar kan Brandts zich helemaal in vinden. "Dat is toch heel erg begrijpelijk?", countert de ex-PSV’er. "Ze willen zo snel mogelijk kampioen worden en gaan ook voor de KNVB Beker. Ik zou als trainer mijn topspelers ook niet kwijt willen. Bosz speelt geweldig voetbal met PSV en dat willen ze ook zo houden, dus ik snap heel goed dat ze Pepi en Perisic behouden", besluit Brandts.

