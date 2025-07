PSV-trainer Peter Bosz heeft zich uitgesproken over de 'bijzondere situatie' rond Luuk de Jong. Zijn contract bij de club is afgelopen en de spits heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. "Hij staat volledig in zijn recht."

Bosz kan nog geen opheldering geven over de keuze van het clubicoon. "Hij heeft niet gezegd of 'ie blijft, maar ook niet dat hij gaat. Hij weet het nog niet", zegt hij tegen onder andere Sportnieuws.nl. Hij hoopt wel dat er een nieuwe overeenkomst wordt getekend. "Ik heb in die twee jaar geweldig met Luuk samengewerkt dus ik hoop dat hij blijft, maar als dat niet het geval is... De club moet zelf een beslissing nemen. En misschien moeten ze op een gegeven moment doorschakelen naar een ander."

Belletje met Luuk de Jong

"Hij heeft de deur niet dichtgegooid, maar hij wil nog wachten", benadrukt Bosz, die zelf ook met De Jong sprak. "Ik heb kort geleden nog even met hem gebeld. Dan zegt hij hetzelfde als hij tegen de club zegt. Maar zijn contract is afgelopen, dus hij kan gaan en staan waar die wil."

Er valt hem dan ook niets te verwijten volgens de coach. "Bij veel spelers die niet willen verlengen nadat hun contract is afgelopen is het klaar en duidelijk dat ze weg gaan. Dus hij staat volledig in zijn recht en in die zin is er ook niks raars eigenlijk. Het enige is dat ie nog niet een nieuwe club heeft."

Bijzondere situatie

Bosz geeft wel toe dat het een beetje een bijzondere situatie is. De Jong had namelijk wel het aanbod gekregen om mee te trainen dinsdag, toen een groot deel van de ploeg voor het eerst weer bij elkaar kwam. Hij koos er echter voor om dat niet te doen omdat hij anders 'een signaal af zou geven'.

"Ik heb hem inderdaad aangeboden om mee te trainen om zijn conditie op peil te houden", vertelt Bosz. "Hij heeft zoveel voor de club betekent dat we hem die mogelijkheid bieden. Maar het is ook een beetje uit eigenbelang. Want mocht hij toch beslissen om te blijven dan is het fijn dat hij al, op die leeftijd, twee weken training in de benen heeft."

De club geeft De Jong de tijd, maar het moet natuurlijk niet meer te lang duren, vindt Bosz. "Het liefst zou ik vandaag alle spelers hebben, maar dat is niet meer van deze tijd." Er kan dan ook nog veel gebeuren op de transfermarkt, benadrukt hij.

Carrière

De Jong speelde al acht seizoenen in het shirt van PSV. In totaal speelde hij 338 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren en scoorde hij een enorm aantal van 186 doelpunten. Mocht De Jong daadwerkelijk nog vertrekken bij PSV, dan moet de club op zoek naar een aantal nieuwe doelpuntenmakers. Noa Lang en Malik Tillman lijken ook spoedig uit Eindhoven te vertrekken.

