Ismael Saibari schiet momenteel de Eredivisie aan flarden. Afgelopen zondag maakte de Marokkaanse-Belg van PSV er bijvoorbeeld nog drie in de topper tegen Feyenoord (3-2 winst). Hoe anders zag de wereld er tien jaar geleden uit voor de inmiddels 24-jarige Saibari, toen hij als 'probleemkind' werd weggestuurd bij Anderlecht.

Het lijkt niet de vraag of Saibari aan het einde van het seizoen naar een grote competitie vertrekt, maar naar welke club. Zijn cijfers zijn dit seizoen prima: acht goals en één assists in veertien duels. In het afgelopen kampioensseizoen eindigde hij zelfs op vijftien goals en veertien assists in 44 wedstrijden. De 24-jarige Saibari is inmiddels een van de kartrekkers van Peter Bosz' PSV.

'Bij Anderlecht vonden ze me te dik'

De in Spanje geboren Saibari kwam in de zomer van 2022 terecht bij PSV. Na een jaar in het beloftenelftal volgde een seizoen later de doorbraak bij het grote PSV. Onder toenmalig hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij debuteerde hij in de Champions League tegen Monaco als rechtsbuiten. In de jaren die volgden zakte hij een linie en ontpopte hij zich tot een krachtige middenvelder mét scorend vermogen.

Bij Anderlecht, de club waar hij opgroeide, zullen ze zich achter de oren krabben. "Ik speelde bij Beerschot maar dat ging failliet en ik koos voor Anderlecht", blikt hij terug tegenover Nieuwsblad. "Daar heb ik twee jaar gespeeld tot ze een dag voor de start van de competitie zeiden dat ik mocht vertrekken. Ze vonden me te dik. KV Mechelen heeft me nadien opgevist. Na twee jaar Mechelen kwam Genk me wegplukken. De toenmalige trainers van de eerste ploeg zagen me niet staan. Als er toen al een Jong Genk had ­bestaan, dan was ik wellicht ­gebleven."

Valkuil

Bij PSV rekenen ze zich komende zomer rijk als Saibari zo blijft spelen. De Marokkaans-international heeft alleen één valkuil: zijn discipline. Zo liet Peter Bosz hem al eens achter in het hotel voor de Champions League-clash nadat hij voor de zoveelste keer te laat was. Als dat eruit gaat, dan wacht hem een grote toekomst.

Dat denkt ook oud-voetballer René van der Gijp. Hij zei onlangs nog bij Vandaag Inside: "Ik zei anderhalf jaar geleden al dat hij bij Arsenal kan eindigen, omdat hij mee kan met de power in de Premier League. Die heeft hij namelijk zelf ook."

