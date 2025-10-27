Ismael Saibari is uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het succeselftal van PSV-trainer Peter Bosz. Met een hattrick tegen Feyenoord vergrootte hij zijn waarde zowel in als buiten het veld. Volgens ex-toptrainer Gertjan Verbeek zitten de topclubs in Europa echter niet extra op het puntje van hun stoel na de topper in De Kuip.

"Weet je wat het is?", vraagt Verbeek zich hardop af in gesprek met Sportnieuws.nl, "De prijs van Saibari gaat alleen écht omhoog als je ook in de Champions League dit soort doelpunten gaat maken. Ik denk dat zo'n wedstrijd tegen Feyenoord minder indruk maakt. De Europese topclubs gaan hem volgen in de Champions League. Dan komt hij écht in beeld bij de top. De ogen worden wel steeds meer op hem gericht, maar het is nu niet ineens duidelijk. Ze zien dit nog steeds als incident. Ze zullen wel getergd zijn en hem nog intensiever gaan volgen."

'Met Saibari kan ook wat gebeuren'

Het voordeel dat Saibari nóg een jaar in Nederland te zien is, is volgens Verbeek een teken aan de wand voor Europese grootmachten. "De kunst is eigenlijk voor die clubs om zo'n jongen eerder op te pikken, want dan is hij een stuk goedkoper." Nu speelt de Marokkaanse middenvelder echter nog gewoon bij PSV en heeft Bosz met hem een groeibriljant in huis. Alleen schuilt er volgens Verbeek ook een gevaar. "Je hoeft maar één of twee blessures te hebben, zoals met Malik Tillman vorig jaar. Dat had toen wel negatieve invloed. Met Saibari kan dit jaar ook wat gebeuren."

'Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club'

Maar vooralsnog gaat het goed met Saibari op het middenveld en heeft Bosz volgens Verbeek zijn ideale elf te pakken. "Johan Cruijff heeft dit voetbal uitgevonden en Bosz is een adept van hem. Cruijff was een spits, maar zwierf over het hele veld en gaf zo het elftal sturing. Als je kijkt naar Ajax-voetbal, dan zit Bosz eigenlijk bij de verkeerde club", lacht Verbeek, die ook wel weet dat het Bosz-voetbal ook al eens in Amsterdam te bewonderen was. "Hij is aanhanger van Oranje op het WK 1974 en van Ajax 1995 onder Louis van Gaal. Daar is Bosz lyrisch over. Zo ziet hij graag voetbal."

Favoriet?

Volgens Verbeek zijn de krachtsverhoudingen na Feyenoord - PSV (2-3) duidelijk. "PSV komt op stoom. Als ik op dit moment kijk, is PSV het best in vorm, hebben ze de betere spelers en kunnen ze het meest gevarieerd voetballen. Feyenoord komt daar kort achter en Ajax is heel ver weg."

