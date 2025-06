PSV werkt achter de schermen aan bijzondere deal met Sparta

PSV heeft naast doelman Sparta-doelman Nick Olij ook interesse in zijn teamgenoot Marvin Young. Dat zou de reden zijn waarom de transfer van Olij langer op zich laat wachten, zo meldt Rik Elfrink in een artikel van het Eindhovens Dagblad. Beide spelers zien een overstap naar de landskampioen wel zitten.

Voor de 29-jarige Nick Olij ligt de vraagprijs rond de drie miljoen euro, maar voor Marvin Young heeft Sparta de vrijheid om zelf een bedrag te bepalen. PSV is van plan beide spelers over te nemen, maar wil daarbij geen te hoge transfersom betalen, terwijl Sparta juist een zo hoog mogelijk bedrag wil ontvangen.

PSV zou in totaal een bedrag van rond de zes miljoen euro willen betalen aan de Spangenaren, maar Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, is daar naar verluidt nog niet mee akkoord.

Persoonlijk akkoord

Met de doelman heeft PSV inmiddels vrijwel zeker een persoonlijk akkoord bereikt. Zodra de club tot een definitieve overeenkomst komt met Sparta, zal hij een langdurig contract ondertekenen. Wel moet hij dan nog medisch worden gekeurd.

PSV is van plan om naast Olij nog een keeper te halen om vervolgens Joël Drommel te verhuren. Olij, die de afgelopen seizoenen een sterke indruk heeft gemaakt, is hiervan op de hoogte. Naar verluidt is hij niet bang om de concurrentiestrijd aan te gaan. Het lijkt er daarbij ook op dat Olij vrijwel zeker naar Eindhoven vertrekt, ongeacht of PSV en Sparta tot een akkoord komen over Young.

Marvin Young

Een persoonlijk akkoord met Young lijkt voor PSV geen grote hindernis te vormen, hoewel er ook buitenlandse interesse is voor de 19-jarige verdediger. Young staat echter positief tegenover een overstap naar PSV, waar hij op jonge leeftijd de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen bij een topclub die uitkomt in de Champions League.

Los van elkaar

De speciale deal met Sparta moet er dus voor zorgen dat beide spelers binnenkort de overstap naar PSV maken. Waarschijnlijk worden de transfers administratief gezien los van elkaar verwerkt. Datzelfde deed PSV in 2011 met Dries Mertens en Kevin Strootman, die gelijktijdig van FC Utrecht werden overgenomen.

