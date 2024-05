'PSV wil toptalent van Ajax en heeft belangrijke joker achter de hand'

PSV is aan het vissen in de vijver van de Ajax-jeugdopleiding. De kampioen uit Eindhoven wil de zestienjarige Sean Steur losweken op De Toekomst. PSV heeft daarvoor een belangrijk pressiemiddel achter de hand.

Steur speelt bij Ajax onder 17 en won de afgelopen editie van de Future Cup in Amsterdam. De middenvelder speelt sinds 2016 op De Toekomst. Toch hangt zijn eigen toekomst bij Ajax aan een zijden draadje. Die club probeerde Steur zijn eerste profcontract te geven, zonder succes vooralsnog. In de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie maakte Steur al zijn debuut voor Jong Ajax.

PSV houdt Ismael Saibari met nieuw contract nog jarenlang in Eindhoven Ismael Saibari heeft zijn contract bij PSV opnieuw verlengd. De middenvelder genoot veel interesse van clubs uit het buitenland, maar kiest voor een langer verblijf bij PSV. De Eindhovenaren hopen zo meer geld te kunnen verdienen aan een toekomstige transfer.

Boy Steur

Steur kan advies inwinnen over PSV bij zijn oudere broer Roy Steur. De negentienjarige keeper belandde via de jeugd van Ajax en Bayer Leverkusen begin 2023 in Eindhoven. Roy Steur debuteerde ook al in de KKD en speelde vorig jaar enkele wedstrijden voor PSV O18 in de Youth League.

Thomas Vermaelen in beeld als Jong Ajax-trainer, maar heeft nog wel één concurrent In de zoektocht naar een opvolger voor Dave Vos is Ajax uitgekomen bij Thomas Vermaelen. De Belg en Ajax zijn al met elkaar in gesprek, al heeft de club ook nog een andere kandidaat op het oog.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de jongere Steur overnemen van Ajax, maar hangt ook Feyenoord op het vinkentouw.

Johan Cruijff als voorbeeld

In een eerder interview met Ajax TV stelde Steur zich voor als voetballer. "Ik kan spelen op acht of op zes, maar ik kan ook op tien spelen. Ik voel me overal op het middenveld goed. Ik kan goed in de kleine ruimtes voetballen. Daarnaast kan ik ook goed dribbelen en ben ik goed in het combinatiespel. Ik kan goed vooruit spelen en een spits zoeken", aldus de talentvolle middenvelder.

Zijn voorbeeld is Johan Cruijff, al heeft Steur hem alleen op video's gezien. "Hij is de beste speler ooit uit Nederland. Zijn bewegingen waren mooi, en hij kon van overal scoren. Hij was altijd creatief en onvoorspelbaar. Dat is gewoon mooi aan hem."